Eine Schlüsselposition im Donaueschinger Rathaus ist wieder besetzt. Susanne Engesser wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung zur neuen Hauptamtsleiterin bei der Stadtverwaltung Donaueschingen gewählt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Zum 1. Juli wird sie vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis zur Stadt Donaueschingen wechseln.

Beim Landratsamt ist sie derzeit als stellvertretende Amtsleiterin im Baurechts- und Naturschutzamt tätig und leitet das Sachgebiet Naturschutz. Zuvor hatte sie bei der Stadt Villingen-Schwenningen verschiedene Bereiche, darunter auch den Hauptamtsbereich, kennengelernt.

Oberbürgermeister Erik Pauly freut sich über die Personalentscheidung: „Frau Engesser wird künftig als Hauptamtsleiterin für zentrale Verwaltungs- und zahlreiche Querschnittsaufgaben zuständig sein, die sich auf die gesamte Verwaltung auswirken.“ Durch ihre langjährige kommunale Verwaltungstätigkeit in zentralen Bereichen des Landratsamts und zuvor bei einer großen Kreisstadt sei sie bestens für die Leitung des Amtes Zentrale Steuerung der Stadt Donaueschingen qualifiziert.

Der bisherige Leiter des Amts Zentrale Steuerung, Mike Biehler, verlässt die Stadt Donaueschingen Ende April. In der Gemeinde Görwihl tritt er am 25. April das Amt des Bürgermeisters an. Diesem Karriereschritt ging ein überzeugender Wahlsieg voraus. Am Sonntag, 29. Januar, konnte Biehler in seinem Heimatort rund 83 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.