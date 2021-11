Donaueschingen vor 2 Stunden

Supermarkt mit Abholservice erfolgreich – Angebot ist in Donaueschingen aber noch nicht weit verbreitet

Ein Abholservice als Entlastung für den Lebensmitteleinkauf und für mehr Sicherheit in Zeiten stark steigender Infektionszahlen: In Donaueschingen bieten solch einen Service bei weitem nicht alle großen Supermärkte an.