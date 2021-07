Nachdem das Blumberger Street-Art-Festival im vergangenen Jahr coronabedingt komplett ausgefallen ist, bekommen die Besucher zum Jubiläum (10 Jahre) am kommenden Wochenende zumindest ein Hauch von Straßenmalerei geboten.

Live in den Jurrasic Park

Und dieser „Hauch“ kann sich sehen lassen: Der aus Russland stammende Profi Nikolaj Arndt zaubert seit Anfang der Woche eine beeindruckende Szene aus dem Science-Fiction- und Abenteuerfilm von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993 auf den Asphalt und die Holzwand beim Marktplatz – und das alles dreidimensional und live. Im Mittelpunkt dabei steht ein furchteinflößender Tyrannosaurus-Rex, der die Szene mit seinen Ausmaßen beherrscht.

„Wir wollten zumindest ein bisschen Festival-Feeling aufkommen lassen“, so der Initiator und Motor des bis weit über die Grenzen des Schwarzwald-Baar-Kreises hinaus bekannten Straßenmalevents, Clemens Benzing. Der Mann der ersten Stunde und selbst Straßenmaler steuert ein weiteres 3D-Bild bei: Eine Matrjoschka, aus Holz gefertigte und bunt bemalte, ineinander schachtelbare, eiförmige russische Puppen mit Talisman-Charakter. Diese ist bei seinem Büro in der Hauptstraße 101 zu bewundern. Auf dem Bogensportplatz zwischen Blumberg und Zollhaus bemalt der serbische Profi Milivoj Kostic einen dort platzierten Container mit einem entsprechenden Motiv – einer Bogenschützin. Mit Stefan Eichler steuert ein etablierter Hobbykünstler und Lokalmatador ein Gemälde hinzu, der bereits von Beginn an auf sich aufmerksam gemacht hat.

Bilder aus aller Welt

„Gemalt wird aber auch in Hondingen und Fützen“, so Organisator Clemens Benzing. Darüber hinaus steuert eine Gruppe um die Profimalerin Sandra Friedrich aus Geisingen Bilder zum Gelingen des virtuellen Street-Art-Festivals bei. Weitere kleine und große Straßenmaler sind am Rathaus in Bräunlingen, in Behla, Rottweil und Teisendorf sowie aus Mexico aktiv. „Es sind insgesamt 60 bis 80 Bilder, die alle auf die Website kommen und dort angeschaut werden können“, betont Benzing. Außerdem lassen sich viele Künstler von einer Webcam beobachten oder drehen ein Video – auch diese Bilder kann man sich im Internet in aller Ruhe zu Gemüte führen.

Essenservice

Einen besonderen Service haben sich die Blumberger Vereine Burghexen, TuS-Fußballer und Pfetzerzunft Zollhaus/Randen einfallen lassen: Zum Street-Art-Festival 2021 bieten sie verschiedene Gerichte an, die unter:

www.street-art-festival.de

bestellt werden können – allerdings nur noch bis zum heutigen Tag.