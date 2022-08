Donaueschingen vor 14 Minuten

Straßen-Zoff führt zu wilden Überholmanövern – bis es schließlich bei den Immenhöfen kracht

Zwei Autofahrer waren am Wochenende in Wild-West-Manier auf den Straßen der Baar unterwegs. Die Bilanz: Schaden in Höhe von 26.000 Euro. Das hat sich am Samstag, 30. Juli, abgespielt.