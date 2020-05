Gut zwei Monate liegt das gesellschaftliche Leben nun brach und das merken die Donauhallen: Bislang sind 39 Veranstaltungen ausgefallen und es werden wohl weitere folgen. Zwar findet der monatliche Viehmarkt unter Einhaltung der Corona-Auflagen wieder statt und auch der Gemeinderat trifft sich dienstagabends wieder regelmäßig, doch ansonsten bleiben die rund 3000 Quadratmeter Fläche mit drei Sälen und drei Seminarräumen aktuell meist leer.

Kunden planen noch Veranstaltungen

Das heißt aber nicht, dass Eva-Maria Hirt und ihr Team gerade nichts zu tun haben. Im Gegenteil: Die Ausnahmesituation und die Ungewissheit im Bezug auf das, was zukünftig möglich sein wird und was nicht, bringen auch viele Herausforderungen und zusätzliche Arbeit mit sich.

„Wir haben Kunden, die noch Veranstaltungen planen. Wir müssen dann alles durchleuchten, überprüfen und bewerten“, erklärt die Leiterin der Donauhallen.

Alternative Formate sind gefragt

Reicht der geplante Saal, um die Abstandsregelungen einzuhalten? Was ist mit der Hygieneverordnung? Und was könnten an Tag X für Regelungen gelten? „Wir erarbeiten entsprechende Konzepte, um Kunden zu unterstützten“, sagt Eva-Maria Hirt. Da gelte es auch, Lösungsvorschläge und alternative Formate zu präsentieren.

Über all dem steht aber auch immer die rechtliche Situation und das führt zu wesentlich komplizierteren Verträgen. „Das Vertragswesen ist mittlerweile sehr komplex und beschäftigt uns intensiv, denn wenn wir heute einen Vertrag unterschreiben, wissen wir nicht, was in vier Monaten ist“, erklärt Eva-Maria Hirt.

Vertragspartner brauchen Sicherheit

Es gelte viele Dinge zu berücksichtigen und auch im Vorfeld zu klären, damit beide Vertragsparteien auch eine Sicherheit haben: Wer ist haftbar? Wer zahlt die zusätzlichen Kosten für die Hygienemaßnahmen und wenn plötzlich mehr Platz gebraucht wird, als unter normalen Umständen? Und was ist, wenn die Veranstaltung dann doch nicht stattfinden kann? Aktuell müssen viele Eventualität durchgespielt werden.

Und dann gilt es sich ja auch noch darauf vorzubereiten, wenn wieder Veranstaltungen stattfinden können. „Bis zum 31. August sind zwar keine Großveranstaltungen erlaubt. Aber es ist immer noch offen, was denn eigentlich eine Großveranstaltung ist“, sagt die Donauhallen-Chefin.

Voraussichtliche werde es die ersten Lockerungen im B2B-Bereich, als bei den Veranstaltungen im Geschäftskunden-Bereich geben. „Wir warten nicht auf den Tag X. Wir machen es momentan für uns zur Aufgabe, auf alles vorbereitet zu sein.“

Wlan wird ausgebaut und Stromversorgung optimiert

Und zu Leerlauf kommt es bei den Donauhallen-Mitarbeitern auch nicht. Wartungsarbeiten und Reparaturen des technischen Materials wären vorgezogen und das Mobiliar gereinigt worden. Ebenso steht die Erweiterung der Infrastruktur auf der Agenda. So wird unter anderem aktuell das Wlan ausgebaut und auch die Stromversorgung, eine Altlast, die noch von der Sanierung vorhanden ist, wird optimiert.

Ausgabestelle für Schutzmaterial

Verwaltungsaufgaben und auch der Internetauftritt würden optimiert. Außerdem sind die Donauhallen auch Ausgabestelle von Schutzmaterial für medizinische Einrichtung. Und auch für den Abbau von Überstunden wird die veranstaltungsfreie Zeit genutzt.

Positive Bilanz ein wenig verhagelt

Gäbe es nicht Corona und die damit verbundenen Auswirkungen, hätte Eva-Maria Hirt gut zehn Jahre nach der Wiedereröffnung der Donauhallen eine durchweg positive Bilanz ziehen können. Zwar sind die Veranstaltungen nach dem Spitzenjahr 2017, in dem es zahlreiche Sonderveranstaltungen gegeben habe, etwas eingebrochen, doch es habe wieder eine Steigerung gegeben. „Auch wenn immer mal wieder Verschiebungen bei den Veranstaltungsarten stattfinden, sind wir im Großen und Ganze auf einem guten und auch richtigen Weg“, sagt Hirt und fügt hinzu: „Wenn es wieder normal zugeht, werden wir da auch künftig wieder anschließen können.“