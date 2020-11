Klar ist nun, das beauftragte Unternehmen wird die Arbeiten nicht mehr abschließen. In beidseitigem Einvernehmen zwischen der Stadtverwaltung und der entsprechenden Firma sei der Vertrag aufgehoben worden. Also braucht es nun ein neues Unternehmen. In einer Eilentscheidung hat OB Erik Pauly den Auftrag an den günstigsten Bieter vergeben. Die Hoffnung, dass die Arbeiten in Heidenhofen dann schnellstmöglich fortgesetzt werden können, hat sich allerdings nicht erfüllt. Erst am Montag, 16. November, soll wieder ein Bautrupp anrücken.

Für den Heidenhofener Ortsvorsteher trotzdem eine Erleichterung – auch wenn es nicht ideal ist, dass die zweite Firma nicht sofort antreten kann. Aber das sei immer noch besser als die Alternative: „Es ist alles aufgerissen und man kommt nicht zum Friedhof“, erklärt Reinhard Merkle und fügt hinzu: „Der Orts ist quasi zweigeteilt. Das hätte über den Winter nicht funktioniert.“ Während die erste Firma „nicht böswillig“ gehandelt habe, ist Merkle volles Lobes für das Rathaus-Team: „Alle Mitarbeiter haben sich die Beine ausgerissen und uns nicht hängen lassen.“

Doch dann ist da noch die Sache mit dem lieben Geld: „Bleibt die Stadt jetzt auf den Kosten sitzen?“, erkundigt sich FDP/FW-Stadtrat Achim Durler nach den bereits geleisteten Kosten und der Tatsache, dass nun ein zweites Unternehmen beauftragt werden musste. „Wir werden wohl nicht ganz das ursprüngliche Ergebnis erreichen“, sagt Stadtbaumeister Christian Unkel. Doch voraussichtlich werde die Maßnahme noch im Kostenrahmen bleiben. Laut OB Erik Pauly werde nun versucht, mit der ersten Firma entsprechende Gespräche zu führen. „Aber wir hatten kein großes Interesse, in einen langjährigen Rechtsstreit zu gehen, und die Arbeiten werden so lange überhaupt nicht abgeschlossen.“