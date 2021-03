Ursprünglich hatte der Donaueschinger Schwarzwaldverein geplant, die Gauchachschlucht bis Ostern wieder soweit von abgestürzten Bäumen und Felsen zu befreien, dass dann wieder eine Wanderung möglich sein sollte. Wie der Verein nun mitteilt, wird daraus wohl nichts: Der Wanderweg in der Gauchachschlucht bleibt weiter gefährlich, Steinschlag, Felsbruch und kopfüber abgestürzte Bäume behindern die Aufräumarbeiten.

Bäume hängen kopfüber

Derzeit laufen unter der Koordination des Wutachrangers Martin Schwenninger und den Wegewarten Sofie Lautemann und Norbert Gramespacher des Schwarzwaldvereins Donaueschingen zusammen mit den Revierförstern punktuelle Aufräumarbeiten. Da zahlreiche Bäume kopfüber an den Steilhängen den Wanderweg blockieren, sei ein Freilegen des Wanderweges nur mit äußerster Vorsicht möglich. Beim Auftauen des Spaltenfrostes können sich außerdem noch Felsbrocken lösen und auf den Weg oder die Wandernden stürzen. Derzeit ist in einem Notfall ein Durchkommen der Rettungskräfte der Bergwacht äußerst schwierig und langwierig. Dennoch gibt es Wanderer, die sich in der Schlucht bewegen: „Das ist logisch. Die Leute sind neugierig, wie es dort aussieht“, sagt Schwenninger. Jemand aus Stuttgart schaue nicht zuvor auf die Webseite. Und wenn man dann zwei Stunden gefahren sei, „dann heißt es halt dennoch: ‚Wir gehen rein‘.“

Wie Tilman von Kutzleben vom Schwarzwaldverein sagt, könne der Weg nicht gesperrt werden, man appelliere aber und weise die Leute darauf hin, „jetzt nicht in der Schlucht zu wandern.“

Arbeitseinsatz

Der vorgesehene Arbeitseinsatz am Samstag, 3. April, werde daher verschoben. Wegen der laufenden Arbeiten werden auch kurzfristig freiwillige Helfer gebraucht, die einzeln, mit großem Sicherheitsabstand und pandemiekonform unterstützen. Anmeldungen nehmen Sofie Lautemann, Tel. (0771) 6 28 17, oder Norbert Grammespacher, Tel. (0771) 35 00, oder per E-Mail unter wege@schwarzwaldverein-donaueschingen.de entgegen.