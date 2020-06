Komplett evakuiert wurde am Montagmorgen eine Klinik an der Sonnhaldenstraße. Ein Brandmelder hatte gegen 7.30 Uhr in der Kurklinik Sonnhalde einen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte aus und fand vor Ort schnell die Ursache heraus. Zum Glück war kein Feuer die Ursache, sondern Staub, der durch Handwerkerarbeiten entstand. Die Polizei lobt die Klinikleitung in einer Pressemitteilung für vorbildliches Verhalten. Die gesamte Belegschaft und alle Patienten wurden nach draußen geleitet. Nach dem Feuerwehreinsatz konnten alle rund 200 Personen wohlbehalten in die Klinik zurückkehren.