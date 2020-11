von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Ich geh mit meiner Laterne“: Die beliebten Umzügen am St. Martinstag sind in diesem Jahr – zum Bedauern vor allem junger Familien mit Kindern – Corona-bedingt nicht möglich. Stattdessen laden mehrere Bistümer, darunter auch die Erzdiözese Freiburg, zur „Martinsaktion 2020“ ein. Gemeindereferentin Uschi Kohler und Klinikseelsorgerin Daniela Frey haben jetzt vorgestellt, wie St. Martin in der Seelsorgeeinheit Donaueschingen aussehen wird: Eine Mitmachaktion für alle.

Schon seit einigen Wochen haben Buben und Mädchen in den fünf katholischen Kindertagesstätten, in den fünften Klassen der Realschule und in den Grundschulen in Grüningen und Wolterdingen Lichtertüten mit der St. Martins-Geschichte bunt bemalt. Mit Lichterketten und Glühbirnchen oder Kerzen beleuchtet, sollen sie in dieser Woche und bis zum kommenden Sonntag in die Fenster gestellt werden und auf diese Weise an St. Martin erinnern, den Heiligen, der laut Legende seinen Mantel mit dem frierenden armen Mann auf der Straße teilte.

Fotos der Wohnungsfenster werden auf der Homepage der Seelsorgeeinheit veröffentlicht

Darüber hinaus wird die Lichtertüten-Aktion in diesem Jahr aber noch weitere Kreise ziehen: Unter dem Motto „Teile Dein Licht“ werden die bunten Tüten auch zu den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime St. Michael, Mediclin, ins Pflegeheim an der Hagelrainstraße und zu den Patienten ins Donaueschinger Klinikum gebracht. Bereits jetzt stehen in den großen Kirchen der Pfarrgemeinde Kisten mit solchen Lichtertüten, aus denen man sich für die Aufstellung im eigenen Wohnungsfenster kostenlos bedienen darf.

Von den Lichtertüten in den Wohnungsfenstern sollen Fotos gemacht werden und unter E-Mail: alexandra.schank@kath-donaueschingen.de an das Katholische Pfarramt Donaueschingen geschickt werden. Hier werden sie dann auf der Homepage der Seelsorgeeinheit veröffentlicht. Weitere Infos im Katholischen Pfarramt Donaueschingen, Telefon (0771) 89 78 20.