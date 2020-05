Einen ersten Schritt in Richtung Normalität bergen die jüngsten Corona-Bestimmungen für Vereinssportler. So kann seit Montag wieder auf Vereinsanlagen trainiert werden. Ob Leichtathletik-Gruppen oder Tennis-Matches im Einzelbereich: Sport ist unter eingeschränkten Bedingungen möglich. Doch am Tag des Inkraftretens gibt es noch keinen Trainingsbetrieb.

Training mit Kindern ist schwierig

Mindestens zwölf Jahre alt sind die Jugendlichen, die jetzt beim Leichtathletikverein (LV) Donaueschingen wieder im Anton-Mall-Stadion trainieren. „Für die Jüngeren ist die Einhaltung der Hygieneregeln zu schwer“, sagt LV-Vorsitzende Carol DeVack-Reichel. In der Trainerrunde wurde diskutiert, wie trainiert werden kann oder wie das Areal regelkonform mit Mindestabstand zwischen den Trainingsgruppen genutzt werden darf. 250 Mitglieder hat der TV, die meisten sind Jugendliche.

Das Abstandsgebot im Kopf

Es wird dieses Jahr anders sein, kündigt DeVack-Reichel an. Konkret werde sich das an auch Fragen, die man früher nicht kannte. Etwa, ob man mit dem Abstandsgebot im Kopf überhaupt bis zum Limit trainieren kann.

Der Sport in der Gemeinschaft fehlt, auch wenn man selbst joggen gehen kann, findet Christian Gutzeit, Sportvorstand beim TuS Hüfingen. Dennoch wird die Leichtathletikabteilung nicht zeitnah den Betrieb aufnehmen. Zunächst hänge dieser Schritt von der Freigabe der Sportanlagen durch die Stadt ab, zum anderen gelte es, sich über die Trainingsvorgaben der verschiedenen Sportarten unter dem TuS-Dach schlau zu machen. Außerdem besteht die Leichtathletik beim bald 1000 Mitglieder starken TuS im Wesentlichen aus Kindern: Und die würden sich bekanntlich schwer mit Abstandregeln tun. Aus diesen Gründen werde die Leichtathletik erst starten, wenn es auch die anderen Sportarten dürfen.

TuS-Vorsitzender sucht Klarheit

Acht Erwachsene und Jugendliche machen beim TuS Bräunlingen Leichtathletik. „An sich könnten wir starten“, sagt Trainer Eric Dühning. Vorsitzender Manfred Martin sieht das skeptisch. Wenngleich Hallensport definitiv noch nicht erlaubt sei, fehlen Martin Ausführungsbestimmungen, in welcher Gruppenstärke outdoor trainiert werden darf. Tatsächlich fünf Personen pro Gruppe? Maßgeblich wären Aussagen von Bund, Land oder Stadt – und möglichst bald, so seine Bitte.

Keine Tennis-Doppel

„Theoretisch dürfen wir seit Montag wieder spielen“, sagt Marvin Vogt, Vizevorsitzender des Tennisclubs „Blau-Weiss“ in Donaueschingen und im Vorstand für den Sport zuständig. Allein das Regenwetter stoppte den Spielbetrieb auf den sechs zur Verfügung stehenden Plätzen. Der Trainingsbetrieb beschränkt sich auf Einzel-Partien, Doppel darf nicht gespielt werden.

Das Spielgeschehen unterliegt den Corona-Bestimmungen. „Keine Händeschütteln und nach jedem Spiel werden Abziehnetz und Bank desinfiziert“, zählt Vogt Sonderkonditionen auf. Geschlossen sind Umkleiden und Duschen. Spieler sollten sich möglichst kurz auf der Anlage aufhalten. Um die Nutzung der neun Plätze zu organisieren, komme eventuell das in der Wintersaison genutzte Online-Buchungsystem zu tragen. Ansonsten informiere das bewährte Steckkartensystem über das Aufkommen auf den Courts.

Online-Buchungssystem eingerichtet

Wenn das Wetter passt, geht es auch beim TC Bräunlingen los. „Wir haben alle Corona-Checklisten umgesetzt“, sagt Tobias Eichkorn, der den Tennisclub seit Jahresanfang gemeinsam mit Uwe Schubert leitet. Damit sich die Spieler nicht in die Quere kommen, hat der TC ein Online-Buchungssystem eingerichtet. „Es werden nur Einzelpartien gespielt und Gästekarten verkaufen wir gegenwärtig nicht“, so der Vorsitzende. Die Anlage holten die Vereinsmitglieder selbst aus dem Winterschlaf. Mit maximal fünf Personen, so die Auflage, habe man die Plätze richten können. Auch in Bräunlingen sind die Umkleiden geschlossen. Nur der Toilettengang ist, unter Corona-Regeln, möglich.

Beim TC Hüfingen sind die Plätze gerichtet: Nach Absprache mit der Stadt und Zustimmung des Gesundheitsamtes, wie dieses Richten coronakonform stattfinden könne, sagt Vorsitzender Alexander Misok. Um für eventuelle schnelle Entscheidungen aus der Landesregierung gewappnet zu sein, war der Spielbetrieb theoretisch schon zum 1. Mai möglich. Informationen vom Verband werden vervielfältigt, laminiert und aufgehängt, Vereinsheim, Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen: An sich beste Vorausetzungen, um sich in dem kleinen Verein an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten.

Die Sache mit der Filzkugel

Wäre da nicht das Kleingedruckte: „Wie kann ich denn den Ball nicht weitergeben“, fragt sich sich der Chef des Hüfinger Tennisclubs. Muss der dann jedes Mal desinfiziert werden, findet der Vorsitzende diese Auflage recht realitätsfern. Gleichwohl: Die Vorfreude auf den Spielbetrieb ist groß: in einem Umfeld – ohne Umkleide und Dusche – das, wie Misok schmunzelt, an die TC-Anfänge 1976 erinnert.