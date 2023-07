Die Gewerblichen Schulen Donaueschingen (GSD) haben 229 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet und ins Arbeitsleben entlassen. 67 davon erhielten ein Lob, zwei einen Preis für besondere Leistungen. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die beiden mit einem Traumschnitt von 1,1 besten Auszubildenden des Jahres repräsentieren das traditionelle Zimmermannshandwerk der Region: Florian Dorer von Holzbau Faller in Furtwangen und Tom Kopecky von W&S Holzverarbeitung aus Unterkirnach wurden ihre Preise durch die Klassenlehrer Dirk Fehrenbach und Stefan Blum überreicht.

In seinen einleitenden Worten hob der stellvertretende Leiter der Gewerblichen Schulen, Armin Rudolf, bei der Abschlussfeier hervor, dass die Arbeit der Handwerker als Rückgrat unserer Gesellschaft unschätzbar wertvoll sei. Er forderte die Absolventinnen und Absolventen dazu auf, ihr erlangtes Wissen nicht nur im Beruf, sondern auch im Ehrenamt für ihre Mitmenschen gewinnbringend einzusetzen, wie dies einige bereits vorbildlich tun würden.

Vier Berufsgruppen – Bautechnik, Kunststofftechnik, Holztechnik sowie Ernährung und Hauswirtschaft – hätten trotz aller Hürden der vergangenen drei Jahre ihr Ziel erreicht, und das zeige, dass sie alles mitbrächten, um ihren Beruf als Berufung voller Freude auszuführen. Für seine Worte der Wertschätzung gegenüber allen Berufsgruppen und den erbrachten Leistungen bedankten sich die Absolventinnen und Absolventen laut Mitteilung der Schule mit einem kräftigen Applaus.

Anschließend wurden die Jahrgangsbesten nach ihren Fachbereichen auf die Bühne gebeten, um ihre Ehrungen aus der Hand der Klassenlehrer und Fachbereichsleiter in Empfang zu nehmen. Zum Schluss wurden alle Absolventinnen und Absolventen zum Gruppenfoto auf die Bühne gebeten, bevor im inoffiziellen Teil auf den Abend angestoßen wurde. Die Gewerblichen Schulen wünschen ihren Absolventen viel Erfolg und Freude in ihrem neuen Lebensabschnitt und sind stolz auf deren großes Potenzial.