Bürger können in Donaueschingen nun wieder Corona-Schnelltests vornehmen lassen. Stadt und DRK haben ihre nunmehr dauerhafte Corona-Schnelltest-Aktion gestartet. Bereits am am ersten Tag war das Interesse groß: Die Termine waren nahezu ausgebucht, wie die Donaueschinger Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung erklärt.

Künftig werden die Schnelltests immer montags von 9 bis 12 und freitags von 14 bis 19 Uhr von speziell geschultem Personal des DRK in den Räumen des DRK vorgenommen (Schulstraße 5, ehemalige Postfiliale). Das Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor.

25 Euro Selbstkostenpreis

Kurz vor Weihnachten hatte es bereits einen Schnelltest-Service in den Donauhallen gegeben. Der war so stark nachgefragt, dass sich Stadt und DRK entschlossen, ihn nun dauerhaft aufzulegen. Oberbürgermeister Erik Pauly zeigte sich laut Angaben des Rathauses sehr zufrieden mit dem Beginn der Aktion: „Ich bin den Verantwortlichen des DRK und der Stadtverwaltung dankbar für die schnelle und professionelle Umsetzung und die gute Abwicklung vor Ort. Hier wurden optimale Bedingungen geschaffen, um zweimal wöchentlich Schnelltests für die Bevölkerung anbieten zu können“, wird er in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Und auch Thomas Gähme, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Donaueschingen, und Tobias Rosenstiel, stellvertretender Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Donaueschingen, lobten laut der Presseerklärung eine gute Zusammenarbeit zwischen dem DRK und der Stadtverwaltung. Mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen sei innerhalb weniger Tage das Konzept besprochen, geplant und umgesetzt worden.

Auch Auswärtige können sich testen lassen

Zum Selbstkostenpreis von 25 Euro pro Test können sich nun Bürger aus Donaueschingen und Umgebung testen lassen. Ein Termin muss vorab vereinbart werden. Das ist entweder online auf der Homepage der Stadt (www.donaueschingen.de) oder telefonisch unter (0771) 857-244 (montags bis freitags von 9-12 Uhr) möglich.