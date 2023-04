Eine Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht. Das zwingt die Kommunen zum Handeln. Da weitere Unterkünfte im Schwarzwald-Baar-Kreis zur Unterbringung ukrainischer Geflüchteter benötigt werden, sei es die Aufgabe der Stadt Donaueschingen, ein weiteres Gebäude zur Unterbringung einzurichten, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Deshalb wurde nun eine weitere Flüchlingsunterkunft in der Prinz-Karl-Egon-Straße eingerichtet. Das Gebäude Hausnummer 4 befindet sich auf dem Gelände der früheren Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea). In der Villinger Straße 48 betreibt die Stadt eine weitere Unterkunft in städtischer Regie. Hier sind etwa 50 Personen untergebracht.

Das neu genutzte Heim für Geflüchtete befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Landesersteinrichtung für Geflüchtete. | Bild: Wursthorn, Jens

Der Schwarzwald-Baar-Kreis betreibt laut einer Auskunft des Landratsamtes in Donaueschingen an der Alte Wolterdinger Straße (55 Personen, ausschließlich aus der Ukraine), Friedhofstraße (13 Personen), Käferstraße (43 Personen) und Emil-Rehmannstraße (sieben Personen) Gemeinschaftsunterkünfte.

Woran es noch fehlt

Die notwendigen Arbeiten vor dem Einzug sind inzwischen abgeschlossen. „Die ersten Personen sind bereits eingezogen“, gab Jennifer Schwörer, stellvertretende Sprecherin der Stadtverwaltung Donaueschingen, einen Zwischenstand. Allerdings, so fügt sie an, würden sich die derzeit etwa 20 Bewohner über weitere Einrichtungsgegenstände freuen.

Deshalb hat die Stadt gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein Donaueschingen einen Spendenaufruf gestartet.

Diese Sachspenden werden benötigt

Bettwäsche und Bezüge sowie Handtücher, Wasserkocher, Gefrierschränke, Kochgeschirr, Tische, Stühle, Nachttische. Ansprechpartnerin ist Iris Gähme von DRK-Ortsverein Donaueschingen, 0771/20406110 oder info@drk-ov-donaueschingen.de

Die Spenden für die Einrichtung und Ausstattung der Unterkünfte können am Samstag, 15. April, zwischen 10 und 14 Uhr an dem neu genutzten Gebäude an der Prinz-Karl-Egon-Straße abgegeben werden. Eine Abholung der Sachspenden zuhause sei allerdings nicht möglich.