Darauf ist kein Sportverein stolz: in einer Liga der Träger einer Roten Laterne zu sein. Wer sie doch einmal hat, sucht händeringend nach einem neuen Abnehmer. So geht es auch dem FC Grüningen mit der Männermannschaft. Viel Spielraum hat der Verein nicht, außer sportlich zu kämpfen.

Seit 2015 haben die Grüninger in den Abschlusstabellen die Rote Laterne fest umklammert und seither nicht wieder abgegeben – in der Saison 2014/15 noch in der Fußball-Kreisliga A und seitdem in der Kreisliga B. Auch aktuell grüßen die