gleich am ersten Ferientag geht‘s los: Am Donnerstag, 29. Juli, gibt es die erste Aktion im Rahmen des Sommerferienprogramms für Kinder ab sechs Jahren. Auch in diesem Jahr habe das Team vom städtischen Kinder- und Jugendbüro ein abwechslungsreiches und spannendes Programm auf die Beine gestellt, erklärt die Stadtverwaltung in einer Presseankündigung.

Bis einschließlich Freitag, 13. August, bieten die Organisatoren zusammen mit verschiedenen Partnern viele verschiedene Aktionen an. „Alle Kinder sind herzlich zur Teilnahme am Ferienprogramm eingeladen“, erklärt OB Erik Pauly laut Presse-Info. „Genießt die Ferien hier in unserer Stadt und lasst euch mitnehmen zu Erlebnissen, an die ihr euch gerne zurückerinnern werdet.“

Besuch bei der Rettungshundestaffel

Auch der OB lädt im Rahmen des Ferienprogramms die Kinder zu einem kleinen Empfang ins Rathaus ein. Weiter stehen zauberhafte Märchenwanderungen im Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark und im „Zauberwald“ am Schellenberg, erlebnispädagogische Angebote wie die „Feuerkinder“, Koch- und Backkurse, Angeln an der Donau in Pfohren bis hin zu sportlichen Aktivitäten wie Eisstockschießen, Bogenschießen und Fußball auf dem Programm.

Ein naturnahes Angebot der Kleingärtner im Haberfeld zum Thema Heilpflanzen, ein spannender Vormittag im Kinder- und Jugendmuseum und Erlebnisse auf dem Ponyhof in Aasen sowie ein Hundespaziergang am Donauzusammenfluss stehen ebenfalls im Veranstaltungskalender. Außerdem werden die Kinder Gelegenheit haben, die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes kennenzulernen.

Wo es das Prgrammheft gibt

Das Programmheft steht auf der städtischen Homepage zum Herunterladen bereit. Sollte eine Familie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, übernehme das gern das Team vom Kinder-und Jugendbüro, so die Stadt weiter. Anmeldeschluss für das Sommerferienprogramm ist am Montag, 19. Juli. Sollte eine Aktion aufgrund eines Infektionsgeschehens abgesagt werden müssen, werden alle Teilnehmerbeträge erstattet.