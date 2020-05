von Anita Reichart

Der Spielplatz in der Wolterdinger Siedlung kann momentan nur teilweise genutzt werden. Dabei sind seit Mitte der Woche die Spielplätze zur Freude vieler Eltern und Kinder wieder geöffnet. Keine Rutsche und kein Sandkasten mehr, wundert sich so manches Kind. Aber eine Baustelle in unmittelbarer Nähe. Die Spielstätte wird aufgehübscht.

Ein Erdwall, der später noch bepflanzt wird, grenzt den Bolzplatz ab. Beton-Stützwände wurden für eine Rutsche aufgestellt, nebenan soll noch eine Hängebrücke integriert werden. Und wie lange dauert das? „Die zuständigen Arbeiter kommen, wie es ihnen möglich ist“, sagt Ortschefin Angela Giesin. Bauhofmitarbeiter René Schmidt glaubt, wenn man dran bleiben könnte, wäre die Angelegenheit in vier Wochen über die Bühne.