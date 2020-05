Nachdem die Spielplätze in Donaueschingen wieder zum Spielen freigegeben wurden, dürfen sich Wolterdingens Kinder nun auf eine neue Spielattraktion freuen: Der neu gestaltete Spielplatz „Auf der Breite“ darf ab sofort wieder genutzt werden, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften. Die Umgestaltungsarbeiten sind laut Pressemitteilung der Stadt Donaueschingen abgeschlossen.

Neue Geräte, neue Gestaltung

Oberbürgermeister Erik Pauly, Wolterdingens Ortsvorsteherin Angela Giesin und Armin Börnert, Leiter der Technischen Dienste, trafen sich vor Ort, um sich ein Bild von dem neu gestalteten Spielplatz zu machen. „Wir freuen uns, dass wir gerade in diesen besonderen Zeiten der Corona-Krise den Kindern mit den neuen Spielgeräten und dem neu gestalteten Spielplatz eine Freude machen können“, betonte Pauly. Er sei den Technischen Diensten dankbar für ihren Einsatz, ihr großes Maß an Eigenleistung und die gute Umsetzung.

Auch Ortsvorsteherin Angela Giesin war begeistert: „Wir freuen uns besonders, dass hier so ein toller Platz entstanden ist, der Spielangebote für alle Altersgruppen bereithält.“ Laut Mitteilung wurde im November 2019 mit den Arbeiten begonnen, bei denen die Technischen Dienste auch die gesamte Planung übernommen hätten. In Abstimmung mit der Ortsverwaltung und dem Kindergarten Wolterdingen seien Ideen entwickelt worden, in denen auch die Wünsche der Bürger und Anwohner sowie der Kinder berücksichtigt werden konnten.

Mit viel Grün aufgewertet

Die bestehende Ausgestaltung des Platzes wurde aufgegriffen und verfeinert, die optische Gestaltung mit viel Grün aufgewertet. Der Spielplatz, der Anfang der 1990er Jahre angelegt wurde, verfügt jetzt über einige neue Attraktionen wie eine Hangrutsche, den Sandkasten, eine Doppelwippe, eine Schaukel sowie eine Sitzgruppe. Das Klettergerüst, der Basketballkorb und eine weitere Schaukel wurden aus dem Altbestand übernommen.

Beim Umbau hatten die Verantwortlichen auch die gestalterische Einbindung des Spielplatzes in das Wohnumfeld im Blick. Für die zusätzliche Sicherheit der Kinder wurde das gesamte Areal eingefriedet und die unterschiedlichen Spielabschnitte entsprechend dem Alter der Kinder räumlich voneinander getrennt.

„Der Spielplatz bietet jetzt zahlreiche neue Angebote in den Bereichen Geschicklichkeit, Herausforderung und Spielspaß. Bei der Gestaltung haben wir vorwiegend natürliche Baumaterialien verwendet. Naturstein und Holzabgrenzungen sowie zertifiziertes Holz–Fallschutzmaterial kamen zum Einsatz“, erklärt Börnert.