von Lutz Rademacher

Der Ortschaftsrat Hubertshofen hatte im vergangenen Oktober angeregt, zur genauen Analyse in der Mistelbrunner Straße, der Peter Maier Straße und der Schwimmbadstraße das Verkehrsaufkommen zu zählen und die Geschwindigkeit zu messen. Verdeckte Messungen ohne Verbindung eines Bußgeldbescheids wurden vom 7. November bis zum 23. November durchgeführt.

Die Peter-Maier-Strasse ist von der Spedition Vogt aus zur Ortsmitte für den Schwerlastverkehr gesperrt. | Bild: Lutz Rademacher

Laut Fazit der Verkehrsbehörde habe die durchschnittliche Geschwindigkeit aller Fahrzeuge in allen Straßen im zulässigen Bereich gelegen, die Geschwindigkeit sei nach der V85-Messmethode jedoch in der Schwimmbadstraße etwas höher gewesen.

Das ist die V85-Messmethode Bei einer Geschwindigkeitsmessung fällt eine sehr große Zahl von Messwerten an. Um daraus ein Geschwindigkeitsniveau zu ermitteln, nutzen Verkehrsingenieure die 85-Prozent-Geschwindigkeit als Vergleichs-Maßstab. Das ist die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge eingehalten, aber von 15 Prozent überschritten wird. Bei einem Vergleich lässt man die extrem schnellen Fahrer außen vor und nimmt den Wert des schnellsten Fahrers der 85 Prozent-Mehrheit und erhält eine Kontrollgröße über das Fahrverhalten der Mehrheit.

Wenig erstaunlich und eher erwartungsgemäß war das Ergebnis für die Mistelbrunner Straße als Ortsdurchfahrt mit täglich 343 Fahrzeugen Richtung Mistelbrunn und 332 Richtung Wolterdingen. Auf der Peter Maier-Straße waren es nur 95 beziehungsweise 74 Fahrzeuge. Überrascht zeigten sich die Ortschaftsräte von den Ergebnissen in der Schwimmbadstraße. Mit 243 und 194 Fahrzeugen je nach Richtung war das Verkehrsaufkommen vergleichbar dem einer Ortsdurchfahrt.

„Der Verkehr sucht sich seinen Weg selbst.“Franz Ritter, Ortschaftsrat | Bild: Lutz Rademacher

Damit erscheint den Räten die Forderung der dortigen Anwohner nach einer Verkehrsberuhigung absolut nachvollziehbar. Im Oktober 2022 hatten sie über einen Antrag von Rudolf Vogt debattiert, in der Schwimmbadstraße Tempo 20 vorzuschreiben, weil sich in dieser Straße immer mehr spielende Kinder aufhalten.

Weitere Erkenntnis: Das Aufkommen an LKW-Durchfahrten im Zusammenhang mit der ortsansässigen Spedition Vogt fällt relativ gering aus. Das Aufkommen an Fahrzeugen der Fahrzeugklasse 4 (größer 13,3 m) lag in Richtung Mistelbrunner Straße bei 3,3 Prozent, in Richtung Peter-Maier Straße nur bei 0,5 Prozent.

Ortsvorsteherin für einfache Lösung

Die Frage, wie der Verkehr nun in der Schwimmbadstraße beruhigt werden könne, wurde diskutiert. Eingangs hatte Ortsvorsteherin Monika Winterhalder einige Möglichkeiten wie eine Einbahnstraße oder eine Spielstraße einen verkehrsberuhigten Bereich zur Diskussion gestellt. Sie selbst bevorzugte eine Verkehrsberuhigung durch einen „einfachen Versatz“, der durch das Ausweisen von öffentlichen Parkplätzen und eine entsprechende Beschilderung nach Absprache mit der Verkehrsbehörde erreicht werden könne. Dabei müsse aber beachtet werden, dass der Lkw-Verkehr noch durch kommt.

„Ein Gehweg war in der Planung nie vorgesehen. Die Straße ist zu schmal.“Monika Winterhalder, Ortsvorsteherin | Bild: Lutz Rademacher

„Der Verkehr sucht sich seinen Weg selbst“, analysierte Ortschaftsrat Franz Ritter. Es werde immer einen Ausweichverkehr in irgendeiner Richtung geben. Er bemängelte, dass es in der Schwimmbadstraße keinen Bürgersteig gibt und sie so unsicher für die Kinder sei. Die Stadt habe genügend Gelände für einen Gehweg und bis zu einer Umsetzung könnte man den Grünstreifen als Zwischenlösung besanden.

Gremium wünscht Verkehrsschau vor Ort

„Ein Gehweg war in der Planung nie vorgesehen. Die Straße ist zu schmal“, entgegnete Monika Winterhalder. Stadtrat Andreas Willmann zeigte sich ebenfalls von der Anzahl der Fahrzeuge überrascht, gab aber zu bedenken, dass zum Zeitpunkt der Messungen die Mosterei voll im Betrieb war und dass viele Anwohner auch in dem dazu gekommenen Neubaugebiet mehrfach täglich hin- und her fahren. Er schlug vor, vor Ort eine Verkehrsschau zu machen. Der Rat einigte sich auf diesen Vorschlag.