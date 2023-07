Eine Goldmedaille sieht man nicht alle Tage – insbesondere nicht, wenn die Medaille sogar aus olympischen Gold ist. Rund 560 Gramm ist sie schwer und ziert den Hals der Donaueschingerin Sophie Kistenbrügger.

Bei den Special Olympics World Games in Berlin hat sie das Straßenradrennen über zehn Kilometer für sich entscheiden können. Beim Zeitfahren über fünf Kilometer hat sie den siebten Platz gemacht, beim Straßenrennen über die gleiche Distanz Platz acht. „Mit dem Sieg haben wir nicht gerechnet“, sagt die stolze Mutter und Trainerin Barbara Kistenbrügger.

Sie hätte es kaum glauben können: „Das sind Emotionen pur. Einfach unglaublich“, beschreibt sie ihre Gefühle. Im schönen Berlin – zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor – hat sich Kistenbrügger ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihrem Kontrahenten geliefert. Nicht einmal eine Sekunde lag zwischen den beiden. „Aber Sophie hat gebissen und sich durchgesetzt.“

Impressionen von der Siegerehrung in Berlin. | Bild: Hannah Schedler

Nicht nur die Sportlerin freut sich über ihre grandiose Leistung. Im Rathaus in Donaueschingen wurde ihre Leistung etzt im Rahmen eines Empfangs gewürdigt. Mehr als 50 Menschen freuten sich mit ihr.

Jener Empfang wurde von Heike Föhrenbach und Andreas Haller organisiert. In den Reihen der Teilnehmer waren Freunde und Familie, Lokalpolitiker und Oberbürgermeister Erik Pauly.

Eine einzigartige Erfahrung

„Es ist mir eine große Ehre, eine Olympia-Siegerin willkommen zu heißen“, sagte der OB. Schließlich gebe es das nicht alle Tage. „Dass ein Kind der Stadt Donaueschingen eine Medaille mit nach Hause bringt ist, dass ist eine einzigartige Erfahrung.“

Die 20-Jährige hätte alle hinter sich gelassen und gekämpft, lobte er ihre Leistung. „Das ist eine unglaubliche Sache und eine enorme Ehre für die Stadt. Wir sind stolz“, so Pauly.

Den Wettbewerb habe er vor dem Bildschirm mitverfolgt, obgleich er lieber in Berlin gewesen wäre. Schließlich seien dort Atmosphäre, Gemeinschaft und Kampfgeist außerordentlich gewesen.

Pauly konnte es natürlich nicht lassen, sich selbst von der Echtheit der Medaille überzeugen zu lassen. Selbst ein OB hat nicht alle Tage olympisches Gold in der Hand. „Sie ist ein Aushängeschild der Stadt, und gerade für Donaueschingen haben Sport und insbesondere der Radsport eine große Bedeutung.“

Stolz zeigt Sophie Kistenbrügger ihre Gold-Medaille. | Bild: Hannah Schedler

Die Donaueschingerin freute sich sehr über den großen Anklang und die vielen Menschen, die extra für sie gekommen waren. Es hagelte Komplimente und Glückwünsche. „Ich freue mich sehr über den Sieg“, sagte sie und präsentierte stolz ihre Medaille.

Eine Bereicherung

Neben dem Radsport ist Kistenbrügger auch in Ski und Leichtathletik bewandert. In den Donaueschinger Vereinen ist sie groß geworden und hat ihre Leidenschaft gefunden.

„Kistenbrügger ist eine Bereicherung für uns“, sagt Regina Kessler vom Leichtathletik-Verein Donaueschingen. Ihre Begeisterung am Sport und ihr Strahlen gebe es kaum ein zweites Mal. „Sie kann sich auch gut durchsetzen, das hat sie bei vielen Wettbewerben schon damals gezeigt.“

Stolz trägt sich die Medaillengewinnerin in das Goldene Buch der Stadt ein. Im Hintergrund sind Erik Pauly und Mutter Barbara Kistenbrügger zu sehen. | Bild: Hannah Schedler

Die Olympionikin hat sich ebenfalls noch im Buch der Stadt verewigt. Neben Blumen und einem Gutschein wurden ihr aber vor allem Stolz und Freude zu teil.

Stolz präsentierte die Sportlerin ihre Goldmedaille, die von vielen bestaunt und berührt wurde. Schließlich trifft man eine Siegerin nicht alle Tage.

Beim Rennen kommen viele Gefühle hoch

„Den Moment nach der Ziellinie werden wir nie vergessen“, sagte Barbara Kistenbrügger, die wahrscheinlich noch nervöser als der Sportlerin war. Während des Rennens würden vielen Gefühle hochkommen, von Frust, Freude bis Stolz. „Der Zusammenhalt der Sportler ist unglaublich. „Man spürt den Gemeinschaftssinn und die Freude für den Sport“, ergänzte Vater Jens.

Bürger Donaueschingens freuen sich auf dem Rathaus-Vorplatz über die Leistung von Sophie Kistenbrügger. | Bild: Hannah Schedler

Kistenbrügger ist mit drei Medaillen und einer unglaublichen Erfahrung reicher zurück nach Donaueschingen gekommen. Sie habe sogar Bundeskanzler Olaf Scholz die Hand geschüttelt und sei von der Bundestagsabgeordneten Derya Türk-Nachbaur angefeuert, beglückwünscht und nach Berlin eingeladen worden.

Hinter der Leistung steckt viel Arbeit, Ausdauer, Disziplin und Fleiß. Aber vor allem auch der Rückhalt von Freunden, Sportpartnern, Vereinen und nicht zuletzt der Familie. Die Stadt ist stolz auf sie – und das wurde nicht zuletzt an der Stimmung im Rathaus deutlich. Schließlich gehen Emotionen und Sport Hand in Hand.

