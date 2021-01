von Hannah Schedler

Die Sonnenapotheke in der Bahnhofstraße 12 in Donaueschingen bietet seit Anfang der Woche Corona-Schnelltests an. Inhaber Michael Ernst erklärt, die Tests seien „für die breite Bevölkerung“ gedacht. Denn häufig brauche man für Besuche in Alten- und Pflegeheimen ein negatives Testergebnis.

Der Antigen-Test koste 35 Euro. „Damit es sich nicht staut, muss man einen Termin verabreden“, so Ernst. Die Apotheke ist unter Telefon (07 71) 92 03 05 40 erreichbar.

Test nur ohne Symptome

Die Apotheke teste nur symptomfreie Personen: „Wer unter Fieber, Erkältungsanzeichen oder Geschmackstörungen leidet scheidet aus.“, sagt Ernst. Deswegen werde vor dem Test Fieber gemessen. Menschen, die unter Symptomen litten, sollten zum Hausarzt gehen und dort einen PCR-Test machen.

Außerdem müsse man einen Fragebogen sowie eine Datenschutzerklärung ausfüllen. „Denn die Corona-Thematik ist mit viel Bürokratie verbunden“, erklärt Ernst. Zudem stehe die Apotheke in Kontakt mit Ärzten, um die Sicherheit beim Testen zu gewährleisten. Deshalb gebe es in dem Büroraum, in dem der Test stattfindet, auch Lufterfrischer.

Ergebnis nach 15 bis 20 Minuten

Menschen, die Blutverdünner nehmen, könnten nicht getestet werden: „Eine von 20 Personen blutet beim Testen aus der Nase“, erklärt der Apotheker. „Durch ein Stäbchen wird eine Probe aus dem Nasen- und Rachenbereich genommen.“ Dies dauere 10 Sekunden. Das Ergebnis liege nach 15 bis 20 Minuten vor, so Ernst.

Die Apotheke testet werktags von 8 bis 13 Uhr, somit können täglich bis zu 20 Proben genommen werden. Bei Bedarf würden die Testzeiten auch ausgeweitet, sagt Ernst.

Hof-Apotheke testet bisher noch nicht

Die nächsten Apotheken, die Schnelltests anbieten, befinden sich in Rottweil und Neustadt. In der Hof-Apotheke in Donaueschingen sind bisher keine Tests für Privatpersonen möglich: „Die Hofapotheke gibt Corona-Tests aktuell nur an Ärzte und Institutionen der Gesundheitsbranche heraus“, erklärt Inhaber Peter Meess. Er sagt, die rechtliche Lage sei nicht ganz eindeutig. Doch auch die Hof-Apotheke habe Interesse daran, die Testungen auszuweiten.