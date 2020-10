Strahlende Gesichter gab es bei der Preisverleihung durch Oberbürgermeister Erik Pauly in der Donaueschinger Stadtbibliothek. Beim Sommerleseclub „lesbaar!“ hätten die 150 teilnehmenden Kinder bis zur letzten Stunde gelesen und über das Gelesene in der Bibliothek erzählt, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Bereits mit dem ersten gelesenen Buch sei die Teilnahme am Preisausschreiben mit attraktiven Preisen möglich gewesen.

Die elf Hauptpreise wurden von Anita Schneider, FSJ-Mitarbeiterin im Kulturamt, ausgelost. Maya Krause-Sittnick, Lucia Singler, Samuel Speck und Tamia Winkler gewannen jeweils einen Gutschein einer Haushalts- und Spielwarenhandlung. Drei Gutscheine einer Buchhandlung gingen an Aurelia Hofmann, Fabienne Jäschke und Jonas Naujoks. Zwei Jahreskarten für das Kinder- und Jugendmuseum erhielten Hanna Becker und Marlene Schmidt. Jana Duttlinger gewann eine Eintrittskarte einen Freizeitpark und eine weitere Karte, gespendet von Oberbürgermeister Erik Pauly, ging an Niklas Sjösten.

Viele Kinder haben bis zu 24 Bücher gelesen

21 Kinder lasen so viel, dass sie bis zu vier Logbücher brauchten, also teilweise 24 Bücher gelesen haben. Helena Böhm, Elias Czech, Lavinja und Marco D‘Angela, Lisa und Sarah de Surmont, Joshua Dillmann, Fabio Fabbricatore, Sonja Frank, Elias Hauser, Finja Krüger, Veronika Matzke, David Moch, Jana Moor, Riana Morath, Paul Punke, Clara Relota, Benjamin Sellmer, Sophia Speck und Hannah und Joaquim Vieira erhielten jeweils einen Gutschein einer Eisdiele.

Für alle Kinder gab es Urkunden und Trostpreise für diejenigen, die nicht unter den Gewinnern waren, schreibt die Stadt mit einem Dank an die Spender.