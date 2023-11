Donaueschingen vor 1 Stunde

Sogar ein Hakenkreuz: Unbekannte zerkratzen weißen Mercedes komplett

Ein Van steht am Abend vor einer Shisha-Bar. Gegen Mitternacht stellt sich für den Besitzer eine böse Überraschung ein. Was er an seinem Fahrzeug sieht, sind keine zufälligen Beschädigungen.