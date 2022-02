von Lutz Rademacher, Anita Reichart, Rainer Bombardi, Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Auch auf der Baar warten alle gespannt auf den Schmutzigen Dunnschtig. Wieviel Fasnet findet trotz Corona statt? Was haben die Narren in Donaueschingen auf die Beine gestellt – oder in Bräunlingen? Und die gleiche Frage wie in normalen Jahren: Hält das Wetter?

In Unterbränd starten die Narren am Donnerstagmorgen auf eine Kreuzfahrt

9.29 Uhr am Schmotzige: Das diesjährige Motto der Köhlerzunft ist „Kirnbergsee-Kreuzfahrt“. Dabei einsteht auch echtes Urlaubsfeeling. Jan Mantel, Nadja Scholl und Antje Scholl „sonnen“ sich vor der Brändbachhalle. Flüssige Verpflegung und laute Mucke dürfen natürlich nicht fehlen. | Bild: Lutz Rademacher

Die Köhlerzunft lädt zum Narrenfrühstück auf dem Kreuzfahrtschiff in der Brändbachhalle ein. Doch zuvor kontrolliert Kapitän Claudia Rokoschoski die Impfnachweise und verteilt Bändel, wie hier an Schiffskoch Wilfried Hepting. Jeder Besucher trägt sich in eine Liste ein. | Bild: Lutz Rademacher

Claudia Rokoschoski löst Wolfgang Weber als Narrenmutter der Unterbränder Köhlerzunft ab. Mit einem Narrenfrühstück in der Brändbachhalle beginnt ihre erste Fasnet, die durch Corona klein ausfällt. „Hauptsache, man kann überhaupt etwas machen“, sagt sie. | Bild: Lutz Rademacher

Wolterdinger starten in die Narrenzeit

Wolterdinger Kindergartenkinder freuen sich – mit Abstand – über närrischen Besuch am Donnerstagmorgen. | Bild: Anita Reichart

Kindergartenkinder-Befreiung auf Abstand, also Coronakonform, gab es noch nie in der langjährigen Fasnetgeschichte von Wolterdingen. Doch besser so, als überhaupt nicht, sind sich die beiden Wolterdinger Fasnetzünft Bregtal-Glonki und „Immerfroh“ einig. So positionierten sich die Musikkapelle und der Fanfarenzug im Vorgarten und spielten zünftige Fasnetmusik auf, was die Kinder von den Fenstern aus betrachteten.

Ein bisschen so wie früher: Mit Musik und Narrensprüchle werden die Schüler der Grundschule Wolterdingen am Schmotzige von den Narren aus ihren Klassenzimmern befreit. | Bild: Anita Reichart

Coronakonform – so heißt das Motto der diesjährigen Fasnet in Wolterdingen. Doch die Bewohner genügsam und freuen sich über das Machbare. Die Grundschüler werden mit Musik und Narrensprüchle auf Abstand vom Unterreicht befreit. Im Normalfall zeigen sie am Vormittag des Schmutzige in der Mehrzweckhalle ein kleines Programm.

Schön ist es, endlich wieder etwas Fasnet feiern zu können. Und sie würde es auch genießen, freut sich Wolterdingens Ortsvorsteherin Angela Giesin (rechts), als sie und ihre rechte Hand Christa Fehrenbach (links) gegen 9 Uhr vom Fasnetverein Bregtal-Glonki-Rat Ernst Zwick von ihren Ämtern entmachtet werden. | Bild: Anita Reichart

Das gehört eben zum Fasnetauftakt in Wolterdingen dazu: Schon in aller Herrgottsfrühe wurden die Einwohner von Trompeten, Trommeln, Pauken und Fanfaren geweckt. Die heimische Musikkapelle, der Fanfarenzug sowie die Stoaklopfer mit ihrer Lok, eine Untergruppe der Bregtal-Glonki, wie im Bild mit Jonas Hofmeier, Patrick Mantel, Stefan Zwick, Christian Scherer, Mark Werner, Thomas Vogt und Claudius Gantert, machen dies möglich. | Bild: Anita Reichart

Die Reetiwölfe starten schon am Mittwoch durch

Narrenvater Tobias Hauschel leitet im Gefolge seiner Elferräte und Reetiwölfe mit schelmischen Worten die hohen Tage ein. | Bild: Rainer Bombardi

Eine spezielle Amtsübernahme in besonderen Zeiten: Am Mittwochabend eroberte die Narrenzunft Reetiwölf das Rathaus in Hausen vor Wald im Alleingang. Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer, Bürgermeister Michael Kollmeier und die Ortschaftsräte weilten während dieser Zeit in der Bürgerversammlung im Bürgerhaus.

Unmittelbar im Anschluss an die politische Veranstaltung stürmten dann die Elferräte und Wölfe mit Geheul und zu den Klängen des Narrenmarsches das Bürgerhaus und entmachteten die Verwaltung. Elferrat Salvatore Rastrello reckte den Rathausschlüssel als Symbol für die Übernahme der Amtsgeschäfte in die Höhe. Narrenvater Tobias Hauschel eröffnete mit Poesie und reichlich schelmischem Esprit in Begleitung von Elferräten und Wölfen die hohen Tage.

Elferrat Salvatore Rastrello präsentiert den Rathausschlüssel als Symbol der Amtsübernahme im Rathaus Hausen vor Wald. | Bild: Rainer Bombardi

Narren befreien in Aasen die Schule

Die Aasener Grundschule wird von den Narren befreit. Die jungen Schüler freuen sich über den Besuch. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Corona zum Trotz und endlich einmal wieder nach zwei Jahren – die Jüngsten der Aasener Grundschule erleben am Schmutzigen Dunnschtig auf dem Schulhof am Rathaus eine fröhliche Schülerbefreiung. Dafür sorgen zahlreiche ehrenamtlich Engagierte vom MV Fasnetorchester, die Elferratsfrauen und die Vorsitzende der Weiherliit, Hilde Weißhaar, die die traditionellen Gutsle verteilte. Damit die Erwachsenen, Eltern und Besucherinnen und Besucher, auf ihre Kosten kommen, boten Ortsvorsteher Horst Hall und Elferratsfrau Brigitte Hall einen närrischen, hintergründig-witzigen gereimten Rückblicken auf das vergangene Jahr im heimischen Dialekt.

Gemeinsam in die Kita nach Behla

Der Musikverein Behla begleitet musikalisch die Kindergartenbefreiung. | Bild: Rainer Bombardi

Am Donnerstagmorgen befreiten die Wetti-Zunft aus Behla, die Reetiwölf aus Hausen vor Wald und die Boschenstecher aus Sumpfohren gemeinsam die Kinder der Kindertagesstätte Behla. Der Musikverein Behla begleitete die überörtliche Aktion der drei Hüfinger Narrenvereine aus der Schwarzwälder Narrenvereinigung musikalisch.

Viele der Kinder erleben erstmals ein kleines närrisches Spektakel. | Bild: Rainer Bombardi

Riesigen Spaß hatten auch die in ihre Gruppen aufgeteilten Kinder und die Erzieherinnen. Die Spitze der Zunftleitungen Georg Vetter (Wetti-Zunft), Tobias Hauschel (Reetiwölf) und Andrea Wieland (Boschenstecher) eröffneten in Begleitung von Polizist Markus Vetter die närrischen Tage.

Erzieherin Manuela Mäder, Narrenvater Tobias Hauschel, Narrenpolizist Markus Vetter, Boschenstecher-Zunftmeisterin Andrea Wieland und Wetti-Zunftmeister Georg Vetter (von links) eröffnen während der Kindergartenbefreiung die närrischen Tage. | Bild: Rainer Bombardi

Während dem anschließenden Rathausturm führten die Narren Behlas Ortsvorsteher Christoph Martin ab, der in Gefängniskleidung aber gut gelaunt seine Strafe antrat.

Ortsvorsteher Christoph Martin ist jetzt für die kommenden Tage seinen Job los. Seine freie Zeit tritt er dennoch gut gelaunt an | Bild: Rainer Bombardi

Monika im Waldwinkel-Quiz

Auch in Hubertshofen musste die Ortverwaltung ihre Macht abgeben. Ortvorsteherin Monika Winterhalder musste nach dem diesjährigen Motto „Rund um die Welt“ in einem Quiz Fragen zu verschiedenen Ländern beantworten, die Lothar Grimm von der Waldwinkel-Zunft stellte. Morgens hatten sich beide gemäß den Regeln der 3G-Fasnet getestet und wurden mit speziellen Bändern gekennzeichnet.

Ganz nach dem diesjährigen Motto „Rund um die Welt“ muss Ortsvorsteherin Monika Winterhalder in einem Quiz Fragen zu verschiedenen Ländern beantworten, die Lothar Grimm von der Waldwinkel-Zunft stellt. | Bild: Lutz Rademacher

Und was wäre die Fasnet in Hubertshofen ohne den Blasmusikverein? Und während andere mit großer Kraftanstrengung den Narrenbaum in die Höhe stemmten, stellten sich die Musiker auf dem Dorfplatz unter einem großen Baum auf, um das Geschehen zu beobachten und musikalisch zu begleiten.

Was wäre die Fasnet in Hubertshofen ohne den Blasmusikverein? | Bild: Lutz Rademacher

In Döggingen gibt es ein Platzkonzert

Eine Fasnet ohne Musik, das gibt es in Döggingen nicht. Doch man habe zuerst gezögert, hieß es Dorf am Donnerstag. In kleinen Gruppen zogen die Musiker dann los, um sich dann zufällig zu treffen. Am Café Schorpp gab es dann sogar ein Platzkonzert, mit Abstand versteht sich.

Da lässt sich die Gauchenzunft nicht lumpen: Jedes Schulkind erhält von Elferrat Simon Ketterer und Gauch Johanna Minzer als besondere Überraschung und zur Stärkung einen Berliner und eine Packung Scholadenplätzchen. | Bild: Lutz Rademacher

Und bei der Schülerbefreiung ließ sich dann die Gauchenzunft nicht lumpen: Jedes Schulkind erhielt von Elferrat Simon Ketterer und Gauch Johanna Minzer als besondere Überraschung und zur Stärkung einen Berliner und eine Packung Scholadenplätzchen.

Nach der offiziellen Schülerbefreiung stellt die Dögginger Gauchenzunft ihr Häs vor: Der Gauch ist gleich zwei Mal vertreten (Carina Ketterer und Johanna Minzer). Dazwischen Simon Ketterer vom Elferrat, das Gardemädchen Franziska Weh und eine Schlösslebuckhexe (Stefan Grieshaber). | Bild: Lutz Rademacher

Nach der offiziellen Schülerbefreiung stellt die Dögginger Gauchenzunft dann ihr Häs vor: Carina Ketterer und Johanna Minzer vertragen den Gauch gleich zwei Mal. Mit dabei waren Simon Ketterer vom Elferrat, das Gardemädchen Franziska Weh und eine Schlösslebuckhexe namens Stefan Grieshaber.