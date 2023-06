Donaueschingen vor 1 Stunde

Nach der Richter-Insolvenz: So geht es in der „Alten Hofbibliothek“ weiter

Endlich herrscht Klarheit: Nach der Übernahmelösung für die in Insolvenz geratene „Genussmanufaktur“ in Villingen, wurden nun auch die Weichen für die Zukunft der „Alten Hofbibliothek“ in Donaueschingen gestellt.