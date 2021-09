von Simon Wöhrle

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, der Deutsche Wetterdienst spricht in seiner ersten Bilanz vom regenreichsten Sommer seit zehn Jahren. Auch sonst waren die Temperaturen nicht wie gewohnt. Am letzten Tag des kalendarischen Sommers sind bei weitem nicht alle Plätze im Außenbereich gefüllt. Wie hat sich das für die Eisdielen in Donaueschingen bemerkbar gemacht? Von zwei der drei Eisdielen erhielten wir Auskunft.

Mattia Velino (links) und Pasquale Bruno (rechts) vom Eiscafé Vivaldi in Donaueschingen trotzen dem Wetter. Bild: Simon Wöhrle | Bild: Simon Wöhrle

Vivaldi: Dominico Baracotti vom Eiscafé Vivaldi sagt, das Wetter sei nicht das Beste, dementsprechend kämen auch weniger Menschen. Doch der Personalaufwand sei trotzdem derselbe. Am Geschäftsbetrieb habe sich durch den schlechten Sommer nichts geändert, Produktionsmengen und Mitarbeiter seien immer noch die gleichen. Neben den Klassikern wie Vanille und Schokolade verkaufen sich auch die neuen Sorten gut, darunter Limette-Minze und Rubi, eine Mischung aus fruchtigem Geschmack mit dem von weißer Schokolade.

Obwohl der Sommer nicht ideal war, hat Baracotti Hoffnung auf besseres Wetter. „In der Gastronomie kann man nie vorplanen“, sagt er. Besonders hofft er auf die Aufhebung der Corona-Regeln, auf ein „uneingeschränktes, gewohntes Leben, ohne Spaltung durch 3G oder 2G“.

Massimilian Longu, Inhaber des Rialto in Donaueschingen, sagt: „Die Preise haben wir nicht erhöht, das hätte nicht gepasst.“ | Bild: Simon Wöhrle