Donaueschingen vor 33 Minuten

So erleben die Arzthelferinnen der Donaueschinger Praxis Stuff die Corona-Pandemie

Bei Birgit Klausmann laufen die Fäden in der Hausarztpraxis Stuff zusammen. Seit der Pandemie ist dort einiges mehr an Arbeit hinzugekommen. Klausmann erklärt, wie das genau aussieht – und was es für folgen hat.