Es ist wieder soweit. Am Samstag, 16. September, spielen sieben Bands live in verschiedenen Lokalen, quer in der Stadt verteilt. Den Auftakt gibt es unter freiem Himmel.

Alter Festhallenplatz

Die Disco-Showband Hot Stuff holt ihr Publikum ab 18 Uhr auf dem Alten Festhallenplatz zurück in die 1970er und 1980er Jahr. Sie kommt mit dem Prädikat, eine der besten und meistgebuchten Disco-Bands Europas zu sein, aus Aschaffenburg nach Donaueschingen.

Die sechs herausragenden Musiker verleihen, wie die Veranstalter schwärmen, vielen Ohrwürmern ein besonderes Niveau und nehmen das Publikum auf eine groovende Reise in vergangene Jahrzehnte mit. Zu hören gibt es Hits von Kool & The Gang, Gloria Gaynour, Rednex und Culture Beat und vielen anderen.

In den Lokalen geht es um 20.30 Uhr los

Danach hoffen die Veranstalter Kai Sauser und Gregor Lange auf volle Lokale. Gespielt wird dort ab 20.30 Uhr.

Tickets Tickets je zwölf Euro an der Abendkasse.

Diego‘s Canela spielen im Quellhöfle-Innenhof. | Bild: Diego Perianez

Quellhöfle

Im Innenhof des Quellhöfles ist eine feurige Party mit spanischen und südamerikanischen Grooves zu erwarten. In Veysi‘s Taparia spielt Diego‘s Canela auf. Eine Band, die zu den beliebtesten Musiknacht-Gruppen zählt.

Die Projektband Blue Deal spielt im Bräustüble energiegeladenen Blues. | Bild: Johannes Feederle

Bräustüble

Energiegeladenen Blues aus dem Southern Black Forest und authentischen Scotish-Folk bekommt das Musiknacht-Publikum im Bräustüble gleich im Doppelpack geboten.

Blue Deal ist ein generationsübergreifendes Blues-Projekt, was sich auch in den Songs des Debüt-Albums „Holy Ground“ widerspiegelt.

Die vier Musiker lassen durch die altersbedingt unterschiedliche musikalischen Bandbreite geschickt verschiedene Stile verschmelzen. Bei einer ihrer Schottland-Touren haben sie The mighty Joe‘s kennen und schätzen gelernt und gleich mit zur Musiknacht gebracht.

Uwe Ladwig (links, mit Lothar Binder) spielt mit seiner Dixieland Kapelle im Eiscafé Vivaldi. | Bild: Siggi Kempter

Eiscafé Vivaldi

Uwe Ladwig und seine Dixielandkapelle laden im Eiscafé Vivaldi ein zu einer musikalischen Reise in die Hochblüte der Jazzmusik: in die 1920er und 1930er Jahre, eine der wohl schillerndsten und faszinierendsten Epochen der Musik- und Zeitgeschichte.

Ausgehend von den Roaring Twenties bis hin zur Swingmusik der 1930er Jahre führt die Band durch den melodiösen Soundtrack des Golden Jazz Age und erzählt dessen spannende Story.

Eine Rockabilly-Party veranstalten The Pinstripes im Café Hengstler. | Bild: The Pinstripes

Café Hengstler

Eine pulsierende Rockabilly-Party werden die Pinstripes im Cafe Hengstler zelebrieren. In ihrer 20-jährigen Bandgeschichte konnte die Band bereits Auftritte mit Bill Haley ́s Comets, Lee Rocker (Stray Cats), The Jets und anderen Rock‘n‘Roll-Größen verbuchen.

Die Pinstripes überzeugen, so schreiben die Veranstalter, nicht nur durch ihr musikalisches Können, sondern auch durch ihre abwechslungsreiche und schweißtreibende Bühnenshow.

Die Band In Search of a Rose tritt im Irish Pub auf. | Bild: Michele Brancati

Irish Pub

Z einem musikalischen Ausflug auf die grüne Insel Irland ladt das Irish Pub ein. Zu Gast ist die Band In Search of a Rose. Mit dabei hat die BAnd ihren typischen Shamrock‘n‘Roll: eine Mischung aus traditionellen irischen Tunes, getragen von Punk, Folk und Rock. Mit diesem Rezept habe sich die Band zu den besten Irish Folk Rock Bands in Deutschland entwickelt, heißt es in der Ankündigung.

Südamerikanische Vibes bekamen die Zuhörer wieder in der Bar Centrale von Crema Latina zu hören. | Bild: Roland Sigwart

Centrale Bar & Lounge

Südamerikanische Rhythmen und leckere Cocktails treffen in der Centrale Bar & Lounge zusammen. Crema Latina will den großen Erfolg des Vorjahres wiederholen: ausgelassene südamerikanische Stimmung bei einer „gran Fiesta“.

Das Trio Dicke Fische spielen im Schützen. | Bild: DERFOTOGRAF.NET

Schützen

Im vergangenen Jahr bestritten sie das Eröffnungskonzert, in diesem Jahr spielen sie im Schützen auf. Dicke Fische sind drei Stimmen, zwei akustische Gitarren und ein Cajon. In dieser Besetzung interpretiert das Trio ohne elektrische Unterstützung bekannte Songs auf ihre ganz eigene Art und Weise.