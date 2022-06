Sport und Bewegung halten fit, egal in welchem Alter, egal welches Geschlecht. Sport kann außerdem die Türen zu Kontakten öffnen und Menschen noch stärker in unsere Gesellschaft eingliedern, die mit einer Behinderung leben. Die Donaueschingerin Sophie Kistenbrügger hat eine geistige Behinderung, aber ein Leben ohne Sport kann sich die 19-Jährige nicht vorstellen.

Sophie Kistenbrügger aus Donaueschingen. | Bild: Dietmar Zschäbitz

Im Winter auf den Skiern durch die Tore beim Riesenslalom, im Sommer mit dem Rennrad auf der Straße. Die Schülerin der Donaueschinger Karl-Wacker-Schule fühlt sich auf jedem Untergrund pudelwohl. Ob Schnee oder Asphalt, der Teenager ist mit Herzblut dabei und hat bereits eine umfangreiche Medaillensammlung vorzuweisen.

Ihre Eltern unterstützen sie dabei als Trainer, aber auch indem sie ihre Tochter bei Presseterminen unterstützen. Denn Sophie freut sich zwar sichtlich über Artikel über ihre sportlichen Erfolge, überlässt das Reden aber lieber ihren Eltern.

Erste Trainingseinheiten mit sechs Jahren

Für Sport hatte Sophie Kistenbrügger schon immer ein Faible. Mit sechs Jahren versuchte sie sich erstmals, nach einigen Trainingseinheiten beim SC Baar, bei einem Rennen im Riesenslalom in Todtnauberg. „Wir meldeten Sophie an, nachdem sie im Training sehr gut durch die Tore kam. Damals wussten wir noch nicht, dass es eines der schönsten Erlebnisse für sie werden sollte“, sagt Mama Barbara Kistenbrügger.

Was sind die Special Olympics? Special Olympics ist die weltweit größte, vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannte, Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Ziel von Special Olympics ist es, Kindern und Erwachsenen mit geistiger Behinderung durch ganzjähriges, regelmäßiges Sporttraining und durch Wettbewerbe in einer Vielzahl von olympischen Sportarten Zugangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu verschaffen und durch den Sport körperliche Fitness aufzubauen.

Bei diesem Special Olympics Wettbewerb war Sophie nicht nur dabei, sie holte auch gleich die Goldmedaille. Schnell war für die Familie Kistenbrügger klar, dass sie Mitglieder bei Special Olympics werden, zumal Sophie auch bei weiteren Rennen ihr großes Talent unterstrich.

Skifahren im Winter reichte der jungen und fröhlichen Frau auf die Dauer jedoch nicht. Sie wollte auch im Sommer Sport treiben, sich mit anderen Athleten messen. „Wir haben dann den Schritt in die Leichtathletik gewagt und fanden bei der LG Baar/LV Donaueschingen eine neue sportliche Heimat für Sophie, was ihr ebenfalls richtig Spaß machte“, ergänzt Barbara Kistenbrügger. Schon wenig später kam der Rad-Rennsport als weiteres Standbein hinzu und hier machte Sophie richtig auf sich aufmerksam und zeigte, dass sie auf dem Rennrad keine Gegner scheuen muss.

Eltern trainieren ihre Tochter

Barbara und Jens Kistenbrügger, die Eltern von Sophie, stehen längst voll hinter den sportlichen Ambitionen ihrer Tochter. Sie haben auch die Rolle des Trainers übernommen. „Zwei- bis viermal in der Woche fahren wir mit Sophie Rad. Ich muss jedoch schon das E-Bike nehmen, um nicht abgehängt zu werden“, schmunzelt die Mutter.

Oft ist die Familie auf den flachen Radwegen zwischen Donaueschingen, Bad Dürrheim, Aasen oder Pfohren unterwegs, denn auch bei den Rennen gibt es ausschließlich flache Strecken, für die drei Leistungsklassen der geistig behinderten Sportler. Etwa 150 Trainingskilometer kommen so in der Woche zusammen.

Zwei Wettkämpfe in diesem Jahr

Die Trainingskilometer und die gewonnene Ausdauer wird Sophie in diesem Jahr noch benötigen. Ende Juni fährt die Familie nach Berlin, wo die Bundesspiele der Special Olympics anstehen. Später folgen in Mannheim noch in die Landesspiele. Sophie wird dabei zweimal nach Medaillen greifen. Einmal im Einzelzeitfahren über fünf Kilometer und einmal beim Straßenrennen über rund zehn Kilometer. Da startet sie im Trikot der Special Olympics Hochrhein.

Vor allem auf den Kampf gegen die Uhr, das Einzelzeitfahren, freut sich der Teenager, denn da gelang ihr bei einem Wettkampf fast schon ein historischer Erfolg.

„Sophie startete als Letzte von 14 Fahrerinnen und holte auf der kurzen Strecke zwölf Sportlerinnen ein.“ Barbara Kistenbrügger über die sportlichen Erfolge ihrer Tochter

Im kommenden Jahr möchte Sophie die Weltspitze angreifen. In Berlin finden 2023 die Weltspiele der Special Olympics statt. Vergleichbar mit Olympischen Spielen oder den Paralympics. Bis dahin wird Sophie noch viele Trainingskilometer abspulen, im Winter durch die Tore beim Riesenslalom sausen oder im Leichtathletikstadion Sprints und technische Disziplinen absolvieren. Ihre Eltern, die ohne jeglichen Sponsor alle Kosten allein tragen, werden sie dabei unterstützen.

Einsatz im Athletenrat

Ob mit oder ohne Medaille bei den kommenden Top-Ereignissen, öffentliche Anerkennung bei den Special Olympics hat Sophie schon jetzt sicher. Sie ist seit Oktober 2021 gewählte Athletensprecherin und Mitglied im sechsköpfigen Athletenrat von Baden-Württemberg.

Mit Videokonferenzen, Presseschulungen und als Ansprechpartnerin für andere Sportler steht Sophie auch hier in der ersten Reihe. Eine echte Vollblut-Sportlerin, für die Sport und Bewegung, aber auch Verantwortung, längst zum Lebensinhalt geworden sind.