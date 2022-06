Donaueschingen vor 1 Stunde Seit 40 Jahren verkauft Michael Mayer Holz, aber so einen Hype hat er noch nie erlebt Der Holzpreis steigt und steigt. Das hat positive Auswirkungen auf die Donaueschinger Finanzen. Doch die gestiegene Nachfrage bringt einige Probleme mit sich.

Entspannung im Wald: Dass das auch in den nächsten Jahrzehnten so bleibt, müssen die Förster in Donaueschingen einiges tun. | Bild: Roland Sigwart/2020