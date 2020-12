von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Die Advents- und Weihnachtszeit ist dazu angetan, ganz unterschiedliche Hilfen für Menschen in Not auf den Weg zu bringen. Eine außergewöhnliche Aktion hat Mais Nashed gestartet. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Donaueschingen. Mit dem Verkauf von Original-Aleppo-Olivenseifen unterstützt sie Familien im Libanon, die sich mit der Herstellung der Seifen eine Existenz aufbauen.

In ihrem gemütlichen Wohnzimmer erzählt Mais Nashed in auffällig gutem Deutsch ihre persönliche Geschichte. Vielleicht auch eine Art Weihnachtsgeschichte.

Eine Flüchtlingsfamilie, die in der deutschen Gesellschaft angekommen ist

2015 war es ihrem Mann nach zwei Jahren Kriegserleben gelungen, von Aleppo über die Türkei und Griechenland nach Deutschland zu fliehen. Hier lernte der Elektroniker schnell die deutsche Sprache und fand als Monteur bei der Firma AP&S einen Arbeitsplatz. Bereits 2015 gelang es ihm, seine Frau Mais und die Kinder nachzuholen.

Inzwischen ist die junge Familie hier richtig angekommen. Mais Nashed ist IT-Fachfrau, hat zunächst in dieser Branche gearbeitet und später als BUFDI im Donaueschinger Umweltbüro. Derzeit kümmert sie sich vor allem um die beiden Kinder. Der elfjährige Karam geht ins Fürstenberg Gymnasium und die siebenjährige Sham in die Erich-Kästner-Schule. Sie haben deutsche Freunde und feiern Ramadan und Weihnachten.

Die Aleppo-Seife ist absolut ökologisch und hautfreundlich – und eine gute Geschenkidee

Im Oktober hat Mais Nashed ein Gewerbe angemeldet, um die Aleppo-Seifen aus Olivenöl und Lorbeer hier vertreiben zu können. Deutsche Freunde haben sie motiviert, mit ihnen auch ein Stück ihrer Kultur hier einzubringen. Vor allem aber geht es ihr darum, Freunde, die durch den Krieg aus Syrien vertrieben wurden und in den Libanon geflohen sind, zu unterstützen.

Die Aleppo-Seife ist absolut ökologisch und hautfreundlich und eine gute Geschenkidee. Bestellen kann man sie bei der Familie Nashed unter Tel. (0176) 41 19 95 06 und unter www.olivenoelseife.ds@gmail.com