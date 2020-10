Von 1982 bis 1985 spielte der Vater des heutigen Bayern-München-Stars Leroy beim FV Donaueschingen. Sein Förderer Dieter Rinke erinnert sich an den pfeilschnellen Angreifer. Und erzählt von Ablösesummen, Charaktereigenschaften sowie Hintergründen

Es ist ein schillernder Name im Profifußball, an den sich auch der eine oder andere Donaueschinger gut und gern erinnert: Souleymane Sané. Zwischen 1982 und 1985 schnürte der in der senegalesischen Hauptstadt Dakar geborene Ex-Stürmer seine