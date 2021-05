Im Zuge der Arbeiten sind die Kreuzungsbereiche Werder- und Schulstraße neu asphaltiert worden, um Absenkungen zu beseitigen. Die Strecke zwischen den Kreuzungen wurde mit Natursteinpflaster (Vogesen-Granit) im Segmentbogen neu verlegt. Zudem hat das Wasserwerk auf einem Teilstück die Wasserleitung sowie Hausanschlüsse erneuert.

Während der Bauphase waren Teile der Karlstraße gesperrt und es wurden Umleitungsstrecken eingerichtet. Der Fußgängerverkehr auf den Gehwegen war jederzeit gewährleistet. Mit der Freigabe der Karlstraße werden ab Donnerstag auch die Beschränkungen für den ÖPNV aufgehoben, sodass der Stadtbusverkehr und der Linienverkehr der SBG wieder sämtliche Haltestellen in der Innenstadt anfahren kann.

„Die Arbeiten in der Karlstraße konnten zügig durchgeführt werden, sodass wir nun alle Bereiche rund 1,5 Monate früher als ursprünglich geplant wieder für den Verkehr freigeben können. Die Einschränkungen für alle Anwohner und Gewerbetreibenden, aber auch für alle Bürger und Besucher der Innenstadt sind somit wieder aufgehoben“, verkündete Oberbürgermeister Erik Pauly, der sich für das Verständnis und die gute Akzeptanz dieser Baumaßnahme in der Stadt bedankte.

Im Rahmen der Arbeiten in der Karlstraße / Ecke Schulstraße ist nicht nur der Belag erneuert worden, sondern es ist auch ein Leerrohr zur Durchführung von Glasfaserkabel mit verlegt worden, das einen neuen Access-Point an der Pergola beim Platz am Hanselbrunnen anbinden soll. Ein neues, öffentliches WLAN-Netzwerk ist derzeit in Vorbereitung, das Teile der Karlstraße und voraussichtlich den Bereich um die Tourist-Info am Max-Rieple-Platz und den Rathausplatz abdecken soll. Dieses öffentliche Netzwerk wird durch das Programm WiFi4eu mit 15.000 Euro gefördert. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Maßnahme auf rund 200.000 Euro.