Mit der Vereinsgründung Ende des vergangenen Jahres haben die Black Forest Hedgehogs einen großen Schritt hin zu mehr Professionalität absolviert. Nun wollen die Donaueschinger Flag Footballer auch in den Liga-Spielbetrieb einsteigen. Aktuell plant der „American Football & Cheerleading Verband Baden-Württemberg“, bei dem die Donaueschinger jetzt offiziell als Mitglied geführt werden, einen Punktspielstart Ende Juli. Schon kommende Woche soll eine Entscheidung fallen. Dann scheint sogar ein Turnier auf der Baar möglich, doch noch gibt es ein großes Hindernis: Die Black Forest Hedgehogs haben keine Heimspielstätte.

Flag Football Flag Football ist eine Ballsportart, die aus dem American Football entstanden ist. Gespielt wird in der Regel zweimal 20 Minuten, wobei sich jeweils fünf Spieler, männlich und weiblich, gegenüber stehen. Die Positionen sind ähnlich wie im American Football aufgeteilt. Der Quarterback ist der Kapitän des Angriffes. Die Black Forest Hedgehogs, die Schwarzwald-Igel, sind in Donaueschingen beheimatet und seit Anfang des Jahres, nach der offiziellen Vereinsgründung, auch Mitglied im „American Football & Cheerleading Verband Baden-Württemberg“. Mehr dazu, auch über Trainingszeiten, ist über die Internet-Seite www.blackforesthedgehogs.de zu erfahren.

Der Landesverband in der Deutschen Flag Football Liga (DFFL) besitzt eine Staffel mit elf Mannschaften, in der jetzt auch die Schwarzwald-Igel aufgenommen wurden. Es ist die Division Süd/West mit einigen Universitätsmannschaften. Gespielt wird nicht an jedem Wochenende mit Hin- und Rückspielen, sondern in Turnierform. Jedes Team bestreitet somit zehn Turniere, wobei die sechs erfolgreichsten Turniere in der Tabelle gewertet werden. Die Top-Teams der einzelnen Divisionen ermitteln schließlich in einem Finalturnier den deutschen Meister.

„Wir sind für den Punktspielstart bereit. Seit März sind wir wieder im Training, zunächst kontaktarm, später dann schon intensiver“, sagt Daniel Brill, Vorsitzender der Black Forest Hedgehogs und in Personalunion auch Spieler und Trainer der Mannschaft, zu der auch zwei Frauen gehören. Mixed-Teams sind beim Flag Football erlaubt und oftmals auch die Normalität. Da die baden-württembergische Liga länderübergreifend agiert, durften die Baaremer mit einer Ausnahmegenehmigung früher wieder trainieren und haben dies auch intensiv getan. Dennoch wären die Punktspiele ein Novum, haben die Black Forest Hedgehogs bisher doch nur kleinere Turniere bestritten. Jeweils fünf Spieler bilden dabei eine Mannschaft, was für die Black Forest Hedgehogs bei 14 aktiven Spielern gut umsetzbar ist. Gespielt wird über zweimal 20 Minuten, wobei die Spielzeit auch variieren kann. Der wesentliche Unterschied zum American Football ist, dass die Abwehr (Defense) den ballführenden Spieler der Angriffsreihe (Offense) stoppt, indem sie ihm eine Flag (Flagge) aus dem Gürtel zieht, statt ihn körperlich zu tackeln wie im American Football.

Wo wird gespielt?

Sorgen bereitet den Flag Footballern aktuell, dass sie keine feste Spielstätte haben. Im vergangenen Jahr bot der FC Grüningen kurzfristig den Igeln die Chance, auf dem Gelände zu trainieren. Mit der Vereinsgründung erhielten die Footballer von der Stadt Donaueschingen die Möglichkeit, im Haberfeld hinter dem Hartplatz in unmittelbarer Nähe beim Donau-Zusammenfluss zu trainieren. „Da das Areal hauptsächlich von Diskuswerfern oder Kugelstoßern genutzt wird, war der Platz für uns nicht ideal. Wir haben dann in Eigenregie einige Löcher auf dem Platz geschlossen, aber eine Dauerlösung ist diese Möglichkeit nicht“, ergänzt Brill. Nur zu gern möchten die Flag Footballer ihre Sportart auch Zuschauern präsentieren. „Wir wissen, dass wir eine Randsportart betreiben, die erst einmal vorgestellt werden sollte. Für Zuschauer ist Flag Football durchaus interessant zu verfolgen, weshalb wir uns von den Punktspielturnieren auch einiges versprechen“, fügt der Trainer und Funktionär an. Gleichzeitig hoffen die Footballer so auch, noch mehr Interessierte zu begeistern, und den rund 30 Mitglieder starken Verein weiter aufzustocken.

Das Team vor dem Training (von links): Stefan Mahler, Larissa Stegmeyer, Marcel Schmidt, Florian Gruber, Mario Schnepf, Manuel Schackmann, Florian Brugger, Tobias Schaller. Vorne von links: Marianne Markwardt und Daniel Brill. | Bild: Verein

Die kommenden zwei, drei Wochen werden zeigen, ob der junge Donaueschinger Verein einen weiteren Schritt hin zu noch mehr Professionalität und Anerkennung unternehmen kann. Sportlich scheinen die Voraussetzungen dafür erfüllt. „Die Trainingseinheiten und auch die Vereinsgründung haben uns auf jeden Fall viel gebracht. Nun wollen wir auch unser Potenzial ausschöpfen. Wir freuen uns auf die Turniere“, betont Brill. Er hofft, dass bei einem möglichen Heimturnier das Donaueschinger Anton-Mall-Stadion genutzt werden darf. Dann wäre für die Black Forest Hedgehogs auch eine gute Bühne da, um ihre Sportart in der Popularität deutlich zu heben.