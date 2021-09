Donaueschingen vor 17 Minuten

Schwarze Zeiten mit etwas Optimismus: „Ich halte momentan noch alles für offen“

Bei der CDU-Wahlparty will keine Feierstimmung aufkommen. Die Christdemokraten des Schwarzwald-Baar-Kreise brechen nur einmal so richtig in großen Jubel aus. Doch mit dem Wahlergebnisse hat das wenig zu tun.