Es war Punkt 16 Uhr, als der Startschuss zum Schutzengellauf zugunsten von an Mukoviszidose erkrankten Kindern fiel. Oberbürgermeister Erik Pauly, der sich selbst in das Teilnehmerfeld eingereiht hatte, gab den 653 Läuferinnen und Läufern das Signal zum Aufbruch in die zwölfte Ausgabe der sportlichen Traditionsveranstaltung. Nach einer pandemiebedingten virtuellen Ausgabe und zwei Laufveranstaltungen im Schlosspark beziehungsweise beim Reitstadion kehrte der Lauf wieder ins Herz der Stadt zurück.

Verbunden mit der Rückkehr in die Innenstadt war auch ein deutlicher Anstieg der Teilnehmerzahlen auf 633 Läufer. Noch erscheint die 2019 erzielte Rekordmarke mit rund 1500 Teilnehmern weit entfernt. Doch mit insgesamt 7071 absolvierten Runden brachte der Lauf ein ordentliches Ergebnis ein. 7071 Euro für einen guten Zweck, gespendet von der Sparkasse Schwarzwald-Baar, ein zufriedenes Teilnehmerfeld und zahlreiche Zuschauer, die entlang der Strecke die Läufer Runde für Runde anfeuerten, taten ihr Übriges dazu, dass das Revival des Stadtlaufs in der Innenstadt erfolgreich verlief.

Überaus zufrieden war auch Sophia Wolf, die erstmals hauptverantwortlich den Lauf organisierte. Die Co-Vorsitzende der Mukoviszidose-Regionalgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg hat das Amt von Silvia Kunz und Stefan Zimmermann übernommen, welche den Schutzengellauf initiiert und in den ersten elf Ausgaben auch organisiert hatten. „Die Stimmung im Teilnehmerfeld ist bestens, die Resonanz ist erfreulich“, bilanzierte Sophia Wolf, welche die Entwicklung des Schutzengellaufs nach dessen Comeback in der Innenstadt auf einem guten Weg sieht. „Die Werbung für den Lauf ist mit Sicherheit noch ausbaufähig.“

Wolf ließ es sich nicht nehmen, am Lauf mit elf Runden teilzunehmen, und dankte ausdrücklich den mehr als 50 Ehrenamtlichen, der Stadt und den Spendern, deren tatkräftige und finanzielle Unterstützung die Basis zur Durchführung einer derartigen Veranstaltung legten.

Im Teilnehmerfeld waren einmal mehr alle Generationen zwischen circa zehn und 85 Jahren vertreten. So vielschichtig wie das Alter der Teilnehmer war auch die Fortbewegungsart, mit der sie die einzelnen Runden absolvierten. Jedoch einte alle, möglichst oft die Ziellinie überqueren zu wollen und damit den Spendenbeitrag sukzessive Euro um Euro zu erhöhen. Moderator der Veranstaltung war Damian Kallabis, der die Läufer beim Überqueren der Ziellinie in regelmäßigen Abständen zu einer weiteren Runde motivierte.

120 Minuten waren für den Spendenlauf angesetzt, der den Teilnehmern an zwei Verpflegungsstationen die Möglichkeit bot, sich zu erfrischen und neue Energie zu tanken. Auch der Rathausplatz füllte sich mit zunehmender Laufdauer immer mehr. Schon bald hatten die Helfer an den Verpflegungsständen alle Hände voll zu tun. Erfreulicherweise wenig Arbeit hatte das DRK, das während der gesamten Laufzeit für die Erste Hilfe vor Ort war. Die meisten Runden absolvierte Peter Fane, der 27 Mal die Ziellinie passierte.