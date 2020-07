Vier Schülern des Technischen Gymnasiums in Donaueschingen gelang der große Wurf in Richtung Nachhaltigkeit: Sie entwickelten ein Geodreieck, das aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Auch bei einem Defekt des Bio-Geos kann dieses wieder zu einem neuen Geodreieck verarbeitet werden, wodurch kein weiterer Plastikmüll erzeugt wird. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Lob und Unterstützung für die Schüler

Das Projekt wurde von der Landesstiftung Baden-Württemberg ausgezeichnet und mit einem Förderpreis von 500 Euro belohnt. Viele Firmen des Schwarzwald-Baar-Kreises waren von der Idee der Schüler so begeistert, dass sie dieses Projekt tatkräftig unterstützten.

So konnte von der Firma Bomo das Spritzgießwerkzeug zur Herstellung des Geodreiecks geliehen werden. Das Kunststoff-Institut Südwest und die Firma Weißer und Grießhaber stellten die notwendigen Maschinen zur Verfügung, die Werbeagentur Kassandra unterstützte die Schüler bei der Herstellung der Druckvorlage für das Bio-Geodreieck. Den geeigneten Kunststoff stellte die Firma Grässlin Süd bereit.

Projekt soll weitergeführt werden

„Ich bin sehr stolz auf die Schüler, dass sie diese Aufgabe mit vielen Hürden und Problemen so toll bewältigt haben. Damit haben die Schüler ein Zeichen in Richtung nachhaltiger Verwendung von Schulartikeln gesetzt“, sagte Reiner Jäger, der Leiter und Projektbetreuer des Technischen Gymnasiums.

Das Projekt solle auf jeden Fall weitergeführt werden. „Wir sind gerade dabei, Versuche mit einer Laserbeschriftung des Geodreiecks zu machen, um das Bedrucken mit Farbe zu sparen“, so Reiner Jäger zu den weiteren Schritten.

Das neue Bio-Geo kann in Kürze über die Internetseite www.tg-donaueschingen.de bezogen werden. Bisher wurden 350 der nachhaltigen Geodreiecke hergestellt.