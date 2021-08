von Roland Sigwart

Die ungeheure Faszination, die der Werkstoff Holz auf ihn ausübt, ist sichtlich spürbar, wenn man sich mit dem jungen Bräunlinger Schreinergesellen Kristian Reichstein unterhält. Der 22-Jährige hat in diesen Tagen mit Bravour seine dreijährige Lehre zum Schreiner abgeschlossen und wurde in der Innung Schwarzwald-Baar strahlender Innungssieger. „Mit welchen Abschlussnoten und inwieweit es auch an meinem Gesellenstück lag, weiß ich selbst noch nicht. Einzig, dass ich als bester Schreinergeselle im Schwarzwald-Baar-Kreis abgeschlossen habe, hat man mir gesagt. Die offizielle Freisprechungsfeier mit der Übergabe des Gesellenbriefs ist erst im Herbst, dann weiß ich mehr, wie es zu meinem Innungssieg gekommen ist“, lacht Reichstein. Sein Gesellenstück – ein „Bar-Sekretär“ mit gebürsteter Holzoberfläche – hat obendrein Bestnoten beim Gestaltungs-Wettbewerb „Die gute Form“ erhalten, bei dem bundesweit exzellent gestaltete Gesellenstücke im Tischler- und Schreinerhandwerk prämiert werden.

Firmenchef Andreas Held stolz auf seinen Gesellen

Die Lehre hat der junge Mann in der Wolterdinger Schreinerei und Innenausbaufirma Held gemacht, und dort ist auch Firmenchef Andreas Held mächtig stolz auf seinen engagierten Schreinernachwuchs. „Kristian ist mit einer super tollen Leistung Innungssieger geworden und hat Bestnoten bei ,Die gute Form‘ geholt – besser geht es nicht“, freut sich Held.

Vor seiner dreijährigen Lehre hat Reichstein mehrere Praktika zur Orientierung gemacht und als er bei Andreas Held landete, war ihm gleich klar, dass Holz „sein Ding“ ist. „Metall ist kalt und unpersönlich“ – Holz sei dagegen ein „warmes Material“. Und er begründet dies: „Wenn man in einen mit viel Holz ausgekleideten Raum hereinkommt, strahlt das gleich eine ganz andere Atmosphäre und einen anderen Geruch aus – man fühlt sich sofort heimisch“, erklärt Reichstein mit strahlenden Augen.

„Holz ist ein faszinierend warmer Werkstoff“, weiß der Bräunlinger Kristian Reichstein, der seine Schreinerlehre in diesen Tagen mit dem Innungssieg des Schwarzwald-Baar-Kreises abgeschlossen hat. | Bild: Roland Sigwart

„Ich wusste, was auf mich zukommt“

Mit dem faszinierenden Werkstoff Holz ist Kristian Reichstein schon im frühen Kindesalter in Berührung gekommen: Sein Opa war Schreinermeister und sein Onkel hatte eine eigene Zimmerei: „Da war ich schon in jungen Jahren auf den Baustellen mit dabei. Ich wusste also sehr genau, was während der jetzt abgeschlossenen Schreinerlehre auf mich zukommt!“

Neben seinem Beruf engagiert sich Reichstein aber auch im Vereinsleben seines Heimatortes Bräunlingen. Er ist Schriftführer bei den Anglern, ist in der Narrenzunft aktiv und bläst bei der Guggemusik „Brändbachhupä“ das Sousaphon.

Im September beginnt eine zweite Lehre als Uhrmacher

Mit seiner Lehre und Lehrbetrieb ist Reichstein „rundum zufrieden“ (“Ich hab‘ während der drei Jahre superviel gelernt“) – aber Mitte September fängt er dennoch mit noch etwas ganz anderem an: Sein zweites Steckenpferd „Feinmechanik“ ist der Grund dafür, dass er eine zweite Lehre anhängt: Als Uhrmacher bei der Schramberger Firma Junghans.