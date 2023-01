Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 16.45 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, in das Schützenhaus Aufen am Schützenweg eingebrochen. Hierzu verwendeten die Täter laut Polizei auch einen Trennschleifer (Flex). Im Schützenhaus öffneten die Täter verschiedene Schränke und Behältnisse und verließen das Gebäude mit Bargeld aus einer Vereinskasse.

Die Polizei Donaueschingen unter der Nummer 0771/837830 hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Donaueschingen Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Kiosk-Einbrecher

Zuletzt war der Tennisclub Bräunlingen Opfer von Einbrechern. Sie verursachten einen Einbruchsschaden in Höhe von 4000 Euro, konnten aber kein Diebesgut mitnehmen. Und auch beim Tennisclub Bad Dürrheim haben Einbrecher zugeschlagen.

Nach einem Mann, der in der Nacht auf vergangenen Freitag in einen Kiosk an der Brigachstraße eingebrochen hatte, fahndete die Polizei sogar kurzzeitig mit einem Hubschrauber.