Hubertshofen vor 4 Stunden

Schon wieder Altreifen auf dem Wanderparkplatz Hubertshofen – Warum die Ortsvorsteherin keine Anzeige macht

Seit vergangenem Jahr haben Unbekannte auf dem Wanderparkplatz in Hubertshofen immer wieder Altreifen entsorgt – so auch in der vergangenen Woche. Die Ortsvorsteherin Monika Winterhalder ist darüber empört.