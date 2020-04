Kaum noch soziale Kontakte: Was kann man denn da für seine Mitglieder tun? Mit einem kleinen Frühlingsgruß meldet sich das Vorstandsteam des Donaueschinger CDU-Stadtverbandes in diesen Tagen bei den ältesten und treuen Mitgliedern. „Gerade für sie ist die erzwungene Reduzierung der menschlichen Kontakte eine schwere Belastung“, sagt CDU-Chef Martin Lienhard. Und so erhielten gut zwei duzend Mitglieder einen floren Gruß – natürlich wurde gleichzeitig mit der Aktion auch der lokale Handel unterstützt. „Die Aktion ist sehr gut angekommen.“ Beim eine oder anderen gab es auch gleich ein Schwätzchen auf Distanz. Verbunden waren die Blumengrüße mit dem Angebot für alltägliche Hilfeleistungen je nach Bedarf. „Aber die meisten unsere älteren Mitglieder sind sehr gut vernetzt und haben bereits viele Unterstützung, in dem beispielsweise die Kinder für sie einkaufen“, so Lienhard.