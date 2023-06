Der erste Dorf-Hock nach acht Jahren Pause war für die Schnuferzunft Pfohren ein unerwarteter Erfolg. Selbst im Hinblick auf weitere Möglichkeiten zur Optimierung, die manche Kenner am neuen Veranstaltungsort auf dem Parkplatz vor der Festhalle erkannt haben wollen, überwiegt das positive Erscheinungsbild bei Weitem.

Vorsitzender Marcel Wolf war jedenfalls froh, dass die zentrale Jubiläumsveranstaltung zum 50. Geburtstag der Zunft auf eine derartige Besucherresonanz stieß. Zumal das Fest der Pfohrener für die Pfohrener auch zahlreiche Besucher aus der Umgebung wie ein Magnet anzog.

Zufrieden über die Wiederbelebung des Dorf-Hocks war Ortsvorsteher Gerhard Feucht, der von Ratskollege und Zunftmeister Marcel Wolf frühzeitig über die Absichten der Zunft informiert war. Entsprechend diskussionslos stimmte der Ortschaftsrat dem Antrag zur Durchführung der Jubiläumsveranstaltung zu. Zum Auftakt stimmte die Jugendkapelle Pfohren-Neudingen unter der Leitung von Susanne Fesenmeier auf den Dorf-Hock ein. Zwischendurch moderierte Zunftkassierer Florian Käfer den Bieranstich.

Mit drei Schlägen eröffnete Ortsvorsteher Feucht offizielle den Dorf-Hock, der in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feierte. Im Laufe des Nachmittags füllte sich das Festgelände immer mehr, bevor es am Abend kaum mehr freie Sitzplätze gab. Ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem es darum ging, wer am schnellsten einen Becher Bier austrinkt ohne viel zu verschütten, hielt das Publikum auf Trab. Als einer der ersten war der Fürstenberger Jürgen Gut angetreten und legte dabei in neun Sekunden eine beachtenswerte Zeit vor. Musikalisch unterhielten am Abend die „2 Muntermacher“ aus Hondingen das Publikum.

Auch am Sonntag erwiesen sich der über das Festgelände gespannte Fallschirm und die Schatten spendenden Bäume als probates Mittel gegen allzu große Sonneneinstrahlung. Ein Novum war am Sonntag die Kooperation mit der Pfarrgemeinde, welche zugunsten des Dorf-Hocks nach dem Patroziniums-Gottesdienst und der Prozession auf ihr Pfarrfest verzichtete. Stattdessen brachte sich das Gemeindeteam mit der Übernahme der Kaffee- und Kuchentheke im Festzelt ins Geschehen ein.

Auf der Festbühne hatte derweil die Feuerwehrkapelle ihren Platz eingenommen und unterhielt zur besten Frühschoppenzeit die Gäste mit kurzweiliger Stimmungsmusik. Auch am Sonntag, der mit dem Auftritt der Lokalmatadoren des Trios AgriKultur in der Besetzung Ralf Schneckenburger, Clemens Fritschi und Robert Hasenfratz ausklang, war der Festbesuch beachtlich. „Wir sind guter Dinge, dass der Dorf-Hock am neuen Standort im nächsten Jahr erneut stattfindet“, freute sich Vorsitzender Wolf, der es bevorzugt für ein abschließendes Fazit den Bericht des Kassierers abzuwarten. In diesem Zusammenhang dankte Wolf der Firma Mall. Ohne deren Bereitschaft, eine mehrere Tonnen schwere Betonsonderanfertigung zur Verankerung zu erstellen, wäre das Spannen des Fallschirms komplizierter geworden.