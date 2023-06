Pünktlich zum Jubiläum erinnerte sich der Zunftvorstand um seinen Vorsitzenden Marcel Wolf an das einstige Sommer-Flaggschiff der Schnufer, das in diesem Jahr erstmals an der Mehrzweckhalle stattfindet.

“Wir wollten unser Jubiläum nicht unbemerkt verstreichen lassen und der Bevölkerung etwas Besonderes bieten,“ erläutert Wolf. Nach 2014 fiel die einst beliebte Veranstaltung Dorfhock in eine Art Dornröschenschlaf, welcher auf die infrastrukturellen Hürden auf dem in die Jahre gekommenen einstigen Veranstaltungsort Dorf-Platz zurückzuführen war.

Ein Blick ins Fotoalbum der Schnuferzunft: Die Zuschauer verfolgen am Straßenrand während dem Narrentreffen 1979 interessiert den Festumzug | Bild: Schnuferzunft Pfohren/ Repro: Fröhlich, Jens

Das ist nun bereinigt. Anfang Jahr holte die Schnuferzunft für die Umsetzung ihrer Dorfhock-Idee die einstimmige Zustimmung des Ortschaftsrats ein. Auch diverse heimische Industrie- und Gewerbebetriebe unterstützen spontan das Vorhaben.

So trägt die Firma Mall dazu bei, dass das Wahrzeichen des Dorfhocks, ein überdimensional über den Festplatz gespannter Fallschirm, erhalten bleibt. Dieser kann künftig auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle, in der von den Schnufer in Eigenregie erstellten Vorrichtung fest verankert und zukünftig auch als Halterung für den Narrenbaum genutzt werden.

Klein aber fein soll der Dorfhock sein

Der neue Dorfhock wartet zudem mit einem kleinen Festzelt und an beiden Tagen mit einem bunten musikalischen Unterhaltungsprogramm auf. Klein, aber fein soll er sein und den Gästen die Möglichkeit zum geselligen Miteinander bieten.

Der Feier-Fahrplan Der 25. Dorf-Hock der Schnuferzunft startet am Samstag, 24. Juni, um 15 Uhr mit dem Bieranstich. Die Jugendkapelle Pfohren-Neudingen unterhält die Gäste musikalisch. Um 16 Uhr verspricht ein Gaudi-Turnier mit geladenen Vereinen reichlich Spaß. Ab 19 Uhr begeistern „Die 2 Muntermacher auf dem Festplatz mit Tanz und Unterhaltung. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem musikalischen Frühshoppen mit der Feuerwehrkapelle Pfohren. Ab 14 Uhr garantiert das Trio Agrikultur beste musikalische Unterhaltung. Für das kulinarische Wohl ist an allen Tagen gesorgt.

Auch in der Bevölkerung erfährt die Wiederbelebung des Dorfhocks viel Zustimmung. „Generell finde ich die Idee, den Dorf-Hock an der Mehrzweckhalle auszurichten, sehr gut. Dort ist es einfacher an Wasser und Strom zu gelangen und das Festgelände liegt auch an keiner Durchgangsstraße“, hat sich Walter Kuttruff aus dem Gemeindeteam fest vorgenommen mindestens einmal die Veranstaltung zu besuchen.

Herbert Schick bezeichnet das Revival des Dorfhocks als überfällig und weist darauf hin, dass er bis 2014 immer gerne an die ungezwungene Sommerveranstaltung gegangen war.

Die Schnuferzunft stellt sich 2019 um Gruppenfoto auf. | Bild: Roland Sigwart

Zunftrat Uli Wiehl ist froh, dass die Schnuferzunft den Dorfhock wieder entdeckt hat. „Im Vorstand waren wir uns einig, dass diese Veranstaltung stets eine gute Möglichkeit bietet, um sich als Zunft während der warmen Jahreszeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Narrentreffen zogen tausende von Besuchern an

Die Hauptsaison der Schnufer findet logischerweise in den Wintermonaten statt. Dort ist der Verein im gesamten Umkreis für seine Zunftbälle bekannt, zu deren Gästen regelmäßig diverse Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister Erik Pauly und weitere Vertreter der Stadtverwaltung zählen. Überregionale Vereinshöhepunkte waren in den vergangenen fünf Jahrzehnten die Narrentreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung bei denen die Zunft 1979, 2006 und letztmals 2020 als Gastgeber jeweils tausende von Besuchern empfangen hatte.

Ausnahmezustand 1979 beim großen Umzug anlässlich des Narrentreffens. | Bild: Schnuferzunft Pfohren/ Repro: Fröhlich, Jens

Die Gründung der Schnuferzunft datiert auf das Jahr 1973. Sie entstand aus dem bereits im Jahr 1952 gegründeten Narrenverein auf Initiative der Burghexen, die noch heute neben dem bereits 1961 entworfenen Schnufer zu den Hauptfiguren der Pfohrener Fasnet zählen. Im Jahr 1974 folgte der Beitritt zur Schwarzwälder Narrenvereinigung.

Die Vorbereitungen für den Dorfhock sind nahezu abgeschlossen. Die Schnuferzunft will am Wochenende vor der Mehrzweckhalle viele Gäste begrüßen. | Bild: Rainer Bombardi

Die Idee mit dem Dorfhock entstand 1991 wohl eher zufällig und aus der Not heraus. Damals machte die Golfkrise der Fasnet einen Stich durch die Rechnung. Auf der Suche nach einer Alternative einigte ich der damalige Zunftrat auf die Durchführung eines Sommerfestes. Die Idee des Dorf-Hocks war geboren.

Aus der Kirche direkt zum Dorfhock

In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum 25. Mal statt. Das ermöglicht es der Zunft, in gewisser Weise gemeinsam mit ihren Gästen ein Doppeljubiläum zu feiern. Der Zufall wollte es zudem, dass sich in diesem Jahr erstmals der Pfarrgemeinderat am Dorffest mit Kaffee und Kuchen beteiligt. Eigentlich hätte am kommenden Wochenende auch das Pfarrfest stattgefunden.

Bei ihrer Gründung sehen die Schnufer etwas anders als heute aus. | Bild: Schnuferzunft Pfohren/ Repro: Fröhlich, Jens

Doch nun geht es am Sonntag nach dem Patrozinium in der Kirche direkt zum Dorf-Hock. Zunftmeister Marcel Wolf dankt in diesem Zusammenhang der Pfarrgemeinde. Die Zunft hatte während ihren Terminplanungen das an diesem Wochenende stattfindende Patrozinium übersehen. Dank konstruktiver Gespräche der Beteiligten ist es nun möglich, den Dorf-Hock uneingeschränkt durchzuführen.