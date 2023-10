Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen sei es laut Mitteilung der Polizei, am Mittwoch, 25. Oktober, gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße gekommen. Hier soll ein 53-Jähriger mit einem 17- und einem 18-Jährigen in Streit sein. In dessen Folge sei es zwischen den Personen zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Der Vorfall konnte von umstehenden Personen beobachtet werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung und möglicherweise weiteren beteiligten Personen geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0771 837830 bei der Polizei Donaueschingen zu melden.