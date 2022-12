von Guy Simon, Stephanie Jakober, Jens Wursthorn, Jens Wursthorn, Hannah Schedler und Ann-Kathrin Moritz

Erstaunen über so viel Kraft

Von Guy Simon

Michaela Meyer erhält am 19. November 2019 die erschreckende Diagnose. Die alleinerziehende Mutter von sechs Kindern hat Leukämie. Ein Schock für die Frau, die es gewohnt ist, anderen zu helfen. Sie arbeitet in der Pflege, kümmert sich um die Großfamilie. Doch jetzt braucht sie Hilfe.

Für eine Stammzellen-Therapie braucht es den passenden Spender, der erst aufwändig ermittelt werden muss. Dabei sind Meyer und ihre Familie in vielen Vereinen Donaueschingens aktiv. Und die Stadt will jetzt etwas zurückgeben. Beim Roten Kreuz wird eine Typisierungsaktion organisiert. 800 Menschen kommen vorbei und wollen helfen.

Michaela Meyer und ihr 15-jähriger Sohn Kilian auf dem heimischen Sofa. Die Mutter hat 2020 eine Stammzellenspende erhalten und erholt sich jetzt von ihrer Leukämie-Erkrankung. | Bild: Simon, Guy

Ein passender Spender ist jedoch nicht dabei. Aber Michaela Meyer stirbt nicht, sie kämpft. Chemotherapie, ein halbes Jahr im Bett. Auch wenn es ihr nicht gut geht, sie zwingt sich aufzustehen. Quelle ihrer Kraft ist ihre Familie: „Ohne meine Kinder hätte ich es nicht geschafft“, sagt Meyer bei einem Gespräch nach ihrer Therapie. Ihr sei bewusst geworden, dass sie jetzt kämpfen müsse.

Ich besuche sie im Frühjahr 2022 und will wissen, wie es ihr ergangen ist. Zwar ist für sie jetzt nicht alles wie früher, aber Michaela Meyer ist am Leben. Die Dankbarkeit und Bescheidenheit, die sie ausstrahlt und das Maß an Energie, mit der sie den Alltag meistert, sind bewundernswert – und eine stete Erinnerung, besonders in der dunkelsten Stunde niemals aufzugeben. Ein Gespräch, das mich sehr berührt hat – und sicher lange in Erinnerung bleiben wird.

Depressionen sind kein Tabu-Thema: das offene Gespräch mit Bürgermeister Severin Graf

von Stephanie Jakober

Der Grundstein der Geschichte, die mich am meisten bewegt hat, war eine Gemeinderatssitzung. Ein denkwürdige Gemeinderatssitzung. OB Erik Pauly krank, Bürgermeister Severin Graf krank und wer leitet die Sitzung. Irmtraud Wesle. Und gut hat sie es gemacht. Böse Zungen könnten behaupten, viel besser als die Profis.

Aber darum soll es hier nicht gehen. Auch nicht darum, dass der OB an diesem Tag mit Corona zuhause lag. Sondern um Severin Graf, denn der Bürgermeister fiel länger aus. Schon damals wurde unter der Hand darüber gesprochen, dass er wohl länger ausfallen wird.

Was tun? Graf anrufen – obwohl er krankgeschrieben ist? Ihn mit den Gerüchten konfrontieren? Ein Bürgermeister darf auch krank sein – von öffentlicher Interesse ist es erst, wenn es die Geschicke der Stadt betrifft.

Severin Graf hat am 15. August wieder an seinem Schreibtisch im gelben Rathaus Platz genommen. | Bild: Wursthorn, Jens

Die Frage war schnell beantwortet, als die Zuschnitt der Dezernate geändert wurde. Heißt: Die Aufgaben zwischen Graf und Pauly wurden neu verteilt. Es war eine kurze Mitteilung in der Sitzung, aber ein Grund, dem OB mal auf den Zahn zu fühlen. Der sprach offen darüber, dass es Graf nicht gut gehe. Natürlich hatten Pauly und Graf sich im Vorfeld abgestimmt.

Die Geschichte war quasi im Block: Doch ohne Bürgermeister geht es nicht. Ich weiß noch heute den Beginn des Gespräches. „Herr Graf, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie trotz Krankheit anrufe. Aber [...] Sie sollten die Chance haben, sich dazu auch zu äußern.“ Und Graf äußerte sich, viel detaillierter als ich es jemals erwartet hatte. Nicht nur in diesem Gespräch.

Als er wieder da war, bat er um ein zweite Gespräch. Weil er offen über seine Krankheit sprechen wollte. Es war ein bewegendes Telefonat. Depression ist kein Tabu-Thema, das machte Graf klar und das machte auch die Geschichte klar. Doch was bleibt, ist die Hoffnung, dass durch mehr solcher Geschichten der Anlass für die Geschichte verloren geht. Schließlich ist ein Beinbruch auch in den seltensten Fällen ein Artikel wert.

Wohlgenuss zwischen Speck und Apfelgeschmack

von Jens Wursthorn

Der Straßenmusiksonntag in Bräunlingen ist ein Gesamtkunstwerk. An allen Ecken und Enden des Städtles ballen sich Besuchergruppen vor kleineren und größeren Ensembles und hören deren Musik und alle paar Meter weiter drängt sich ein anderer feiner Geruch in die Nase. Auch für die Redaktion ist er ein Ereignis. Eine nicht versiegende Quelle schöner Geschichten und Begegnungen.

Aber wo anfangen? Am besten am Vormittag. Sonst kommt man nicht mehr durch. Vielleicht versuche ich mal, einer Legende auf die Spur zu kommen? Ich steuere den Stand der Landfrauen an. Dort steht schon eine Reihe an der Ausgabestelle. Die Leute warten auf die nächsten Dünne, das Kult-Gebäck des Landfrauenvereins. Aber hat in diesem wachsenden Back-Großprojekt jemand Zeit für mich?

Die Sorge ist unbegründet. Denn die Ehrenvorsitzende Edeltraud Hofacker, grünes Shirt und rote Schürze, führt mich – an einer ruhigen Bierbank im wachsenden Trubel – sehr geduldig ein in Geschichte, Rezeptur, und sich wandelnde Geschmackstrends von Speck/Zwiebel- zu Apfelbelag. Danach ein Fototermin in der zur Küchenbackstube umfunktionierten Garage. Großes Hallo, freundliche Helferinnen, jeder Handgriff sitzt. Und der Geruch erst! Es ist warm in der Stube. Der Speck umschmeichelt die Nase. Ein Probiererle? Die nächste Charge ist noch im Ofen. Da klingelt das Telefon. Der nächste Termin auf dem Festgelände. Doch der Biss ins Kultgebäck wird nachgeholt.

Das aktuelle Team der Abteilung Teig in der Backstube der Landfrauen Bräunlingen: Marianne Gut (links) und Beatrix Fahl. Im Hintergrund Michaela Baur. | Bild: Wursthorn, Jens

Naturschauspiel zur richtigen Zeit

Von Jens Fröhlich

Meist berichte ich über Themen in Villingen-Schwenningen. Ein paar Mal im Jahr verschlägt es mich aber in die Donaueschinger Redaktion. 2022 offenbar genau zur richtigen Zeit. Denn: Am Dienstag, 15. März, gab es hier ein ganz besonderes Naturschauspiel zu erleben. Saharastaub hatte sich vom Winden getragen von Afrika aus zu uns auf den Weg gemacht. Hier angekommen färbten die unzähligen, feinen Staubpartikel den Himmel über der Region gelb-orange und dimmten spürbar das Sonnenlicht. Mitten am Tag fuhren Autos mit eingeschaltetem Licht durch die Stadt.

Saharastaub taucht Donaueschingen im März 2022 in ein surreales Licht. Kein Filter und keine Nachbearbeitung war für die Bilder nötig. Für den Fotografen war das im Jahr 2022 ein ganz spezielles Erlebnis. | Bild: Fröhlich, Jens

Ein vergleichbares Spektakel hatte ich zuletzt bei der Sonnenfinsternis 2015 erlebt. Ohne Filter und Nachbearbeitung gelangen mir an diesem Tag ganz besondere Schnappschüsse in der Stadt. Die etwas weniger erfreuliche Auswirkung des Tages: Ein feiner, brauner Staubfilm setzte sich auf Autos, Fenstern, Dächern oder Gartenmöbel ab. Bilder von damals können Sie im folgenden Artikel noch einmal anschauen: Saharastaub taucht die Baar in ein geheimnisvolles Licht.

Aus einem Konzert werden 22 Jahre Bandgeschichte

Von Hannah Schedler

Musik verbindet Menschen: Für mich als Sängerin sind Themen rund um Musik natürlich die schönsten. Schließlich ticken wir Musiker ähnlich. Deshalb war mein persönlicher Lieblingsartikel die Geschichte über die Bregi-House-Band: Wie aus einem Konzert 22 Jahre werden können. Schließlich schreibt der Zufall die schönsten Geschichten. Die Band verbindet eine langjährige Freundschaft, bei welcher man fast etwas rührselig werden kann, wenn man bedenkt, dass die Bregis bloß einmal spielen wollten, um die Künstler-Institution den „Bregtäler“ zu retten.

Dieses Bild der Bregi House Band stammt aus dem Jahr 2019. Es ist mithin das aktuellste Bandfoto. | Bild: Roger Müller/ Bregi House Band

Hilmar Lutz zeigt Fotos von den unzähligen Auftritten, erzählt Geschichten aus der Band, Pointen aus Freundschaften, wird teils emotional, immer mit einem Lächeln im Gesicht, in Bräunlinger Sommersonne und kühlen Getränken. Wir sprachen über Musik, wie er dazu kam, wie es mit der Band weitergeht, aber letzten Endes erzählte er am liebsten über das Zwischenmenschliche in der Gruppe, welche er auch gerne als Familie beschreibt. Lutz erzählt von der Bühne, aufgeregt ist er nicht mehr, aber das Gefühl vor dem Publikum zu stehen ist Nahrung für jeden Musiker.

Die Gruppe habe bei Null angefangen und sich dann hochgearbeitet. Ich finde die Geschichte inspirierend, wie eine Band gemeinsam wachsen kann, wie aus Musik Freundschaft wird und wie eine Band 22 Jahre überdauert – trotz Corona und Personalwechsel. Gemeinsam kann man viel schaffen. Die Geschichte ist das beste Exempel dafür. Ein Ende stehe laut Lutz noch nicht in sich, solang das Alter noch mitmache. Auf die Musik!

Zeitenwende? Nicht für alle

Von Ann-Kathrin Moritz

Als Russland am 24. Februar 2022 seine großflächige Invasion in die Ukraine begann, saß ich gerade an einer Hausarbeit für mein Studium. Ich weiß noch, dass ich geschockt war, mich nur schwer von den Newstickern und Sondersendungen lösen und auf meine Arbeit konzentrieren konnte. Der Krieg war auf einmal an meine eigene Lebensrealität herangerückt. Über dieses Gefühl wurde inzwischen viel geschrieben.

Und auch darüber, inwiefern Bilder von Menschen, die in U-Bahn-Schächten Schutz vor Raketenangriffen suchen, Erinnerungen und Ängste bei jener Generation hervorriefen, die sich noch gut an Bombenwarnungen während des Zweiten Weltkrieges erinnern können. Was ich mich aber immer wieder fragte: Wie geht es all den Menschen, für die Krieg und Todesangst noch vor wenigen Jahren zum Alltag gehörten? Die selbst vor kurzer Zeit ihre Heimat verlassen mussten, um in Sicherheit zu leben? Geflüchtete, die mit ihren eigenen Traumata zu kämpfen haben?

Diplom-Psychologe Jan Ilhan Kizilhan gilt als international anerkannter Experte für transkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie und befasst sich insbesondere mit dem Thema Migration und ihren Folgen sowie Traumata und Traumafolgestörungen. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Glücklicherweise gab es in unserem Verbreitungsgebiet einen Mann, der mir diese Fragen beantworten konnte. Trauma-Experte Jan Ilhan Kizilhan hat bereits viele Menschen therapiert, die schreckliche Dinge erlebt und Traumata davongetragen haben. Er betreute jene Gruppe jesidischer Frauen, die Baden-Württemberg 2015 aufnahm. Und auch heute versucht er Männern und Frauen mit seinem Ansatz der Transkulturellen Psychosomatik in der Donaueschinger Klinik am Vogelsang zu helfen. Er erzählte mir, dass einige seiner Patientinnen und Patienten aus Afghanistan, Iran oder Irak wieder mit Albträumen zu kämpfen hätten.

Melek (Name geändert) spricht mit Ann-Kathrin Moritz darüber, inwiefern der Krieg in der Ukraine auch ihre eigenen traumatischen Erfahrungen wieder in Erinnerungen ruft. Sie hat Angst um ihre Sicherheit und möchte unerkannt bleiben. | Bild: Özge Poyraz

Etwas, das mir dann auch Melek beschrieb, die eigentlich anders heißt und zu diesem Zeitpunkt in seiner Abteilung behandelt wurde. Was mich an unserem Gespräch besonders beeindruckt hat? Dass sie selbst bereit war, Ukrainerinnen und Ukrainer bei sich aufzunehmen – weil sie ihren Schmerz verstehen könne. Und so habe ich am Ende vor allem eines aus meinen Gesprächen mitgenommen: Hoffnung. Und hier geht es zum Artikel: Plötzlich wieder Albträume: Was Bilder vom Ukraine-Krieg mit traumatisierten Geflüchteten machen