Am dritten Prozesstag am Landgericht Konstanz zum Handel mit über 1,6 Tonnen Drogen im Raum Donaueschingen erklärte eine Zollfahnderin, wie der Hauptangeklagte jahrelang versuchte, ein legales Einkommen auf seinem Konto zu simulieren. Außerdem erläuterte ein Gerichtsgutachter, bei welchen Angeklagten er die Chance auf eine erfolgreiche Drogentherapie sehe – und bei welchen nicht.

Sie schienen diese Prozedur auch am dritten Prozesstag möglichst schnell hinter sich bringen zu wollen: Zügig gingen der 39-jährige Haupt- und der 39-jährige Mitangeklagte in Trippelschritten in den Sitzungssaal 1.60 des Konstanzer Landgerichts. Die