Es ist eindeutig Frühling, in der Natur tut sich einiges. Bei vielen Tierarten haben sich Jungtiere eingestellt. Besonders augenfällig ist das in diesem Jahr wieder bei den Schwänen im Donaeschinger Schlosspark. Die flauschigen Küken und ihre Eltern kamen an Land und im Wasser unseren Leserinnen Carla Nacci und Nadine Fischer vor die Linse.

Bild: Carla Nacci Ob der Schwan hier gerade seinen Nachwuchs durchzählt? Bild: Carla Nacci Hoppla, hier stehe ich. Da kommt keiner durch! Bild: Carla Nacci Wie überall: Der neugierige Nachwuchs beschäftigt die Eltern. Bild: Carla Nacci Raus aus dem Bächle. Mit Papa Schwan geht es auf die Gras-Pirsch. Bild: Carla Nacci In so einem herrlich duftenden Grasbett kann man den Anschluss an die Familie schon mal vergessen. Aber keine Sorge. Die Eltern sind immer in der Nähe. Bild: Nadine Fischer Erinnert das nicht an einen Familien-Fahrradausflug? Die Eltern Schwan sichern vorne und hinten den Ausflug. Die sechs Küken radeln, äh paddeln dazwischen mit.