Auch im Städtedreieck gibt es einige Orte, welche in mystischen Erzählungen und alten Sagen aufgegriffen wurden. Diese sind teils beinahe schon in Vergessenheit geraten. So sind auch die Ursprünge teils unklar, wie ebenfalls der Wahrheitsgehalt. Doch sicher ist, dass die Orte besondere Ausstrahlung haben.