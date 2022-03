Donaueschingen/Hüfingen vor 1 Stunde

Saharastaub taucht die Baar in ein geheimnisvolles Licht

Der Saharastaub in der Luft sorgte am Dienstag für eine ganz besondere Atmosphäre in der gesamten Region. Hier gibt es einige Impressionen aus Donaueschingen und von der Baar.