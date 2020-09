Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an sieben Fahrzeugen, die am Montag zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Raiffeisenstraße verübt worden ist. Unbekannte stachen laut Mitteilung der Polizei vermutlich mit einem Schraubendreher auf die Reifen von sieben Autos ein und beschädigten diese dadurch. Personen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 in Verbindung zu setzen.