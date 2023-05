Die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins Donaueschingen haben es nicht verlernt, ein gelungenes Turnier auszurichten. Der Reitertag im Sickenbühl stieß auf große Resonanz, und vor allem der Nachwuchs konnte sich in den einzelnen Dressur- und Springprüfungen beweisen. Das Wetter war besser als vorhergesagt. Zahlreiche regionale Reitvereine nutzten die Gelegenheit, um zu schauen, wie Ross und Reiter über den Winter gekommen waren, es war das erste Turnier der Saison in der Region. Und auch waren es die teils ersten Turnierstarts von Nachwuchsreitern.

Erfreulich auch die Resonanz der Turnierteilnehmer. Denn in der Regel kommen von den gemeldeten Reitern meist nur zwei Drittel. Anders aber dieses Mal, so waren bei den Prüfungen fast alle Genannten auch am Start. Doch nicht nur der Sport stand bei dem Turniertag im Fokus. Es wurden zudem Spenden für ein erkranktes Schulpferd gesammelt, viele Besucher beteiligten sich an der Aktion. Teil davon war auch ein Flohmarkt, bei dem auch die Donaueschinger Reiter vertreten waren, doch viele warfen einfach nur etwas in ein Spendenkässchen. So kamen rund 350 Euro für das Schulpferd Patzi zusammen, das aktuell in einer Schweizer Klinik behandelt wird.

Pächter Claus Steidinger und seine Lebensgefährtin Melanie Krumpl freuten sich sehr über die Anteilnahme. „Wenn man es genau betrachtet, würde man einem 20 Jahre alten Schulpferd mit einer schweren Erkrankung keine Chance mehr geben, aber sie ist ein tolles Schulpferd, auf das immer sehr viel Verlass ist“, so Steidinger. Und auch die Reitschüler stehen hinter ihrer Patzi, und spenden Teile ihres Taschengeldes. Wenn alles nach Plan läuft, ist Patzi schon Ende der Woche wieder im Stall, und wird aller Voraussicht nach auch wieder am Schulbetrieb teilnehmen können. Erfreulich auch die Resultate für die Starter des RuF Donaueschingen, Nadine Hugendubel gewann die A-Dressur auf Let´s Dance, und Selina Hefner kam im Hauptspringen der Klasse A mit ihrem Eddie auf Rang drei.